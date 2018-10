El Real Madrid y Lopetegui afrontan un examen ante el Alavés

Acuciado por una crisis de resultados que colocó a su entrenador en el disparadero, el Real Madrid visitará mañana la cancha del Alavés con la necesidad de conquistar una victoria que aplaque los ánimos del entorno blanco.

Sólo así podría Julen Lopetegui despejar algunas de las muchas dudas que su equipo generó después de enlazar dos tropiezos consecutivos en la Liga española de fútbol y un tercero en la Liga de Campeones europea, el pasado martes ante el CSKA en Moscú.

Y es que, más allá de las diversas bajas que disminuyeron al vigente campeón de Europa y del mal estado de forma de algunos de sus jugadores clave, Lopetegui no logró todavía armar un equipo seguro defensivamente ni suplir con alternativas fiables la marcha del portugués Cristiano Ronaldo, su máximo goleador.

"Hace diez días todo era maravilloso, ahora parece menos maravilloso, pero también hay cosas positivas. Seguimos con absoluta confianza", contemporizó hoy Lopetegui, aparentemente impermeable a las críticas.

"Estamos con los mismos puntos que el primero y en la Champions no tenemos la más mínima duda de que el equipo va a seguir la misma línea que ante la Roma. Hay que seguir trabajando día a día", continuó el entrenador blanco, en alusión a los muchos elogios que siguieron a la victoria por 3-0 ante la Roma en la Liga de Campeones.

Efectivamente, el Real Madrid se benefició de los tropiezos del también irregular Barcelona para mantenerle el pulso por la cima con sus mismos 14 puntos. Y nada perdió en una Champions en la que cuenta aún con cuatro partidos para sellar su clasificación.

Pero lo que Lopetegui no explicó es cómo piensa atajar las falencias defensivas de un equipo que fue a remolque en cinco de los diez encuentros que disputó en todas las competiciones.

"Eso es algo que nos ocupa porque remar río arriba cada partido es complejo y no queremos que sea así, trataremos de mejorar", se limitó a señalar al respecto el técnico, que mañana no podrá contar ni con el brasileño Marcelo ni con Dani Carvajal, sus laterales titulares.

Tampoco expuso el entrenador sus ideas para mejorar el caudal ofensivo de los blancos, que en las siete fechas ligueras hasta ahora disputadas sumaron apenas 12 goles y no marcaron en sus últimos tres partidos en la competición doméstica y en la europea.

El francés Karim Benzema fue perdiendo eficacia con el paso de los partidos y Gareth Bale tampoco tuvo continuidad. Repuesto ya de sus molestias musculares, según señaló Lopetegui, todo apunta a que el galés regresará mañana a la delantera blanca.

Enfrente, el Alavés intentará aprovechar el empuje de su hinchada para prolongar su buena racha este curso: apenas dos derrotas en siete fechas, la primera en el estreno frente al Barcelona, la más reciente en la pasada jornada, en la cancha del Levante.

Sextos con 11 puntos, los dirigidos por Abelardo Fernández no saben lo que es perder en Ipurua, donde ganaron un partido y empataron dos, y, de vencer mañana, igualarían a los blancos en la clasificación.

"Es verdad que ahora tienen 14 puntos, pero estamos al principio de la temporada y, cuando cojan la onda, van a ser muy peligrosos. Realmente, el Madrid no es de nuestra liga", afirmó hoy Abelardo.

"Si les ganamos, nos ponemos a su altura, pero yo no pienso en eso sino en que me faltan tres puntos menos para conseguir nuestro objetivo", continuó el entrenador del Alavés, ex compañero de Lopetegui en el Barcelona.

"El de mañana será un partido muy exigente. El Alavés lleva seis partidos consecutivos sin perder, tiene el ánimo muy alto en su estadio y nos va a obligar a hacer un gran partido", avisó el entrenador del Real Madrid, sin conceder al choque por la octava fecha de la Liga un particular carácter de "final".

"Ellos están haciendo una temporada maravillosa. Tienen las ideas muy claras, explotan al máximo sus recursos y cuentan con futbolistas que han encontrado su plenitud allí", elogió Lopetegui a los vascos.

Mañana lo pondrán de nuevo a examen y el ex seleccionador español tendrá que demostrar que cuenta con armas para pararlos, atajar la crisis de resultados de los blancos y prolongar así su crédito.

Mientras los otros grandes de la Liga disputarán sus partidos el domingo, la jornada de sábado se abrirá con el choque entre Girona y Eibar y continuará con el Getafe-Levante. El duelo regional entre los necesitados Leganés y Rayo Vallecano cerrará el día.