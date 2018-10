El Salvador - Barbados, por Liga de Naciones (EN DIRECTO)

El Salvador vuelve al estadio Cuscatlán tras un año y once meses de no disputar juego oficial en casa. Lo hará ante Barbados, selección caribeña que llega con una camada de jugadores amateurs que no se acomplejan ante la misión de triunfar en el Coloso de Montserrat.

El juego corresponde a la segunda fecha de Liga de Naciones de CONCACAF y será el test del nivel de fútbol de la Azul, que pretende ganar sus cuatro juegos en esta ronda previa para así clasificar a la Copa Oro 2019. Ya triunfó en el primero y buscará repetir en su propio patio.

El mexicano Carlos de los Cobos, entrenador de los nacionales, ya confirmó desde 24 horas antes la formación inicial de El Salvador, que hoy jugará con Henry Hernández; Bryan Tamacas, Roberto Domínguez, Alexander Mendoza, Juan Barahona; Narciso Orellana, Gerson Mayén, Gilberto Baires; Denis Pineda, Óscar Cerén y Nelson Bonilla.

Así formará la escuadra barbadense:

El Salvador está obligado a ganar para mantenerse en el pelotón de equipos que ya suman seis puntos en la contienda de CONCACAF, además que debe hacerlo con buena diferencia de goles para quedar en las primeras posiciones de esta ronda preliminar.

Este era el ambiente previo en el estadio Cuscatlán:

El estadio Cuscatlán ya comienza a recibir a los aficionados que la pasan bien en distintas actividades antes del arranque del partido entre El Salvador y Barbados. Vía V. Zelada. pic.twitter.com/wlR09bnd3K — El Grafico TV (@elgraficotv) 13 de octubre de 2018

Los aficionados y las ventas, a ritmo lento:

El vendedor identificado como Carlos Alberto dice que la venta está "calmada". Tiene las camisas a $6 y banderas a $5. Ha logrado vender tres camisas de la selección. pic.twitter.com/23eif24AtS — El Grafico TV (@elgraficotv) 13 de octubre de 2018

Y la Azul, con rumbo al Cuscatlán: