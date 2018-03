El Salvador acaba la Copa Centroamericana con victoria ante Nicaragua

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.0555555556% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPlFRmFBMYJ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Así fue el gol de Irvin Herrera para el 1-0 sobre Nicaragua en #CopaUNCAF.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A video posted by El Gráfico (@elgraficionado) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-22T20:05:09+00:00">Jan 22, 2017 at 12:05pm PST</time></p></div></blockquote>

<script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Lee también

El Salvador derrotó a Nicaragua con gol de Irving Herrera y obtuvo su pase directo a la Copa Oro, al acabar en el cuarto lugar de la Copa Centroamericana 2017.Con el triunfo por 1-0, la azul y blanco llegó a los 7 puntos en el torneo y cierra la competición con victorias ante Nicaraguay Belice, un empate ante Costa Rica, y derrotas ante Honduras y Panamá.El zaguero central del Santa Tecla, Iván Mancía, fue el encargado de suplir a Henry Romero, quien no pudo jugar hoy por suspensión; mientras que Jaime Alas, del Municipal de Guatemala, también fuetitular. De esa manera, el seleccionador mayor, Eduardo Lara, empezó el partido solo con un volante de marca, Darwin Cerén.El equipo salvadoreño no ocultó sus intenciones de generar peligro desde el arranque del partido, y sobre el minuto cinco, un disparo potente de Rodolfo Zelaya estuvo a punto de encontrar la red rival, pero el esférico pasó arriba del travesaño.Los nicaragüenses no tardaron mucho en sacudirse el leve dominio cuscatleco y comenzaron a generar llegadas por las bandas. Sobre el minuto 10, un saque de esquina estuvo cerca de complicar a los salvadoreños, pero ningún jugador nica se encontró con el balón dentro del área.La segunda jugada más clara del partido llegó en los pies de Óscar Cerén, quien al minuto 21 tuvo una combinación con Tamacas por derecha y dentro del área sacó un disparo que se fue besando el poste de los nicas.Luego de esa acción Nicaragua tuvo minutos de intensa actividad sobre la cabaña de Benji Villalobos. Los centro al área fueron las jugadas más intentadas por los pinoleros, aunque Roberto Domínguez supo repeler muy bien por el lado cuscatleco.El Salvador volvió a tener una clara hasta el final, ya en tiempo de reposición. Gerson Mayén cobró un tiro libre y envió el balón al área; luego Óscar Cerén mandó un tiro potente buscando el desvío de cualquier jugador hacia la cabaña pinolera, pero los zagueros de Nicaragua repelieron apurados, antes de que el árbitro pitara y decretara el descanso.Estas fueron las mejores imágenes del partido en el primer tiempo: Eduardo Lara fue el primero en arriesgarse, conciente que a El Salvador no le servía el empate. Sacó a Jaime Alas y metió a un segundo delantero, Irving Herrera, pero el mejor arranque del segundo tiempo lo tuvo Nicaragua.Muy temprano Bryan García tuvo la primera para los rivales, cuando después de una combinación con sus compañeros sacó un disparo que pasó cerca de la meta que cuida Villalobos.Por fortuna para El Salvador, el cambio de Herrera comenzó a rendir frutos y se transformó en gol al minuto 54.Andrés "el Ruso" Flores apareció por la banda derecha y con mucha destreza filtró un pase a Herrera, quien sin pensarlo mucho recibió la pelota y con la zurda sacó un disparo cruzado que terminó en el fondo de la red nicaragüense.Con el 1-0 se pinta un partido diferente. Ahora Nicaragua estaba obligada a buscar el gol y por lo menos empatar. Por eso subió sus revoluciones y comenzó a generar mucho peligro.Los pinoleros casi anotan en un tiro de esquina y luego en un disparo de Marlon López desde fuera del área, mientras que los espacios quedan abajo para que El Salvador busque los contragolpes.A medida pasó el tiempo, El Salvador comenzó a ponerle un poco de freno el partido. Las pérdidas de tiempo se hicieron algo usual y Lara decidió enviar su segundo cambio. El que salió fue Rodolfo Zelaya y llegó Raúl Renderos. Es decir, la azul se quedó con un solo delantero (Irving Herrera) y pasa a tener dos contenciones (Renderos y Darwin Cerén), para los últimos 15 minutos del partido.Nicaragua lo intentó sobre el final, pero El Salvador defendió la ventaja mínima. Los cuscatlecos tuvieron suerte ante el acoso nicaragüense y en los últimos minutos pasearon la pelota en zonas donde no hacían daño. Parecía que El Salvador terminaba pidiendo la hora y conformándose con un boleto a Copa Oro que como siempre costó más de lo esperado.22. Benji Villalobos21. Bryan Tamacas3. Roberto Domínguez5. Iván Mancía13. Alexander Larín14. Andrés Flores7. Darwin Cerén19. Gerson Mayén10. Jaime Alas16. Óscar Cerén9. Rodolfo ZelayaDT: Eduardo Lara12. Diedrich Téllez2. JOsué Quijano3. Manuel Rosas6. Luis Copete13. Bryan García8. Marlon López5. Erick Téllez11. Juan Barrea18. Maykel Montiel9. Norman Lazo21. Jaime MoernoDT: Henry Duarte