El Salvador busca ante Nicaragua su pase a Copa Oro

Luego de la derrota por 1-0 ante Panamá, la selección mayor cayó hasta el quinto puesto en la tabla con cuatro puntos, debajo de Nicaragua, que tiene cinco goles a favor, uno más que El Salvador. Es ese detalle el que obliga al conjunto cuscatleco a sacar un resultado que le de tres puntos hoy ante Nicaragua. Un empate o derrota lo deja sin boleto directo a Copa Oro y lo manda a disputar el repechaje ante Haití.El camino ante Nicaragua no será fácil. El equipo salvadoreño tendrá por delante a un equipo que viene motivado por el triunfo de 3-1 ante Belice. Los pinoleros están metidos en la pelea por un boleto directo a Copa Oro.Por su parte, el seleccionador mayor, Eduardo Lara, entiende la realidad de su equipo y ayer trabajó para el choque ante los nicas. Comenzó por hacer remiendos en zona defensiva. No podrá contra Henry Romero, por lo que Iván Mancía, zaguero central del Santa Tecla, es el candidato para suplir a Romero, según los planes del cuerpo técnico de la selección mayor.Luego, en el medio campo, Lara podría apelar a Raúl Renderos, a quien dio la oportunidad en el segundo tiempo contra Panamá, luego de la expulsión de Richard Menjívar.Lara entiende que el juego contra Nicaragua es definitivo para las aspiraciones de un boleto a Copa Oro. El timonel colombiano dijo que El Salvador seguirá siendo equipo difícil para los adversarios en este torneo regional.“Creo que los muchachos han dejado su vida en el terreno de juego y esa era una de las metas que traíamos. A nosotros ningún equipo nos viene a pasar por arriba, el que nos quiera ganar nos tiene que matar en la cancha. Eso me lo han demostrado los muchachos”, apuntó el estratega colombiano.Sobre el rival de turno, Lara fue muy respetuoso en sus apreciaciones. “Nicaragua es una muy buena selección, la hemos venido observando. Desde que terminó el juego ante Panamá comenzamos a pensar en el juego ante Nicaragua”, apuntó el estratega.Por su parte, el estratega de la selección de Nicaragua, Henry Duarte, trajo a cuenta el deseo de hacer historia para el cuadro nica, con una clasificación de Copa Oro de este año. Para el estratega, el juego ante El Salvador será complicado, por lo que han mostrado los cuscatlecos en este torneo.“Será un juego duro, al igual que todos los que hemos jugado. Contra Belice, cualquiera hubiera dicho que Nicaragua tenía un juego fácil y quizá fue el más difícil, pese a que ganamos por 3-1. El juego contra El Salvador será sumamente difícil. Pero sé que mis jugadores van a intentar aplicarse, porque ya es El Salvador y se estará peleando la clasificación directa”, dijo el estratega del combinado pinolero.Duarte admitió que Nicaragua se complicó ante Belice hasta el 1-1, pero luego sus pupilos definieron todo en el último minuto para imponerse por 3-1.