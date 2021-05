El Salvador buscará regresar a la cita mundial de fútbol playa

Todo está lista para que la selección nacional de fútbol playa de El Salvador debute este lunes en el Premundial de Costa Rica, el cual dará dos boletos al Mundial de Rusia 2021.

Tras estar ausente en las últimas tres citas mundialistas, la Azul liderada por Rudis Gallo, Agustín Ruiz y Frank Velásquez intentarán retornar a un Mundial de la modalidad.

El debut de la azul playera tendrá como toque extra el duelo contra Homer Velásquez, nuevo técnico de la selección de República Dominicana y hermano del seleccionado Frank Velásquez.

"Sin saber ya estaban hechos los grupo y me tocó en el grupo de El Salvador y debutaré contra ellos y están cuatro jugadores que han sido de la formación que yo he dirigido en la Barra de Santiago incluido mi hermano (Frank Velásquez), Ever Ramos, Darwin Ramírez, Edwin Nájera, ahora Dios me ha abierto las puertas acá y yo vengo a un país donde es nueva la modalidad y voy a poner en práctica todo lo que yo conozco y ahí se va a ver mi trabajo", comentó Homer en el Güiri Güiri al Aire hasce dos semanas.

El Salvador encabeza el grupo B del campeonato de CONCACAF 2021 que se llevará a cabo desde el lunes 17 de mayo hasta el domingo 23 de mayo en Alajuela, Costa Rica.

La Azul es una selecciones a tomar en cuenta en este torneo. Los campeones de la edición de 2009 y mundialista en Marsella 2008, Dubái 2009, Rávena 2011 y Thaití 2013, espera que el 2021 marque un regreso a la cima.

Los de Rudis Gallo debutarán el próximo lunes 17 de mayo ante República Dominicana; luego jugarán el martes 18 ante Guatemala; y cerrarán la fase de grupos el miércoles 17 con Bahamas. Todos los encuentros serán a la 1:00 de la tarde.

RIVALES DE EL SALVADOR

Uniéndose a El Salvador en el grupo B está la selección de Bahamas, muy competitiva que hace su séptima aparición en el torneo. La ronda eliminatoria es un territorio familiar para los isleños, que han superado la fase de grupos en las tres ediciones anteriores.

Guatemala también apunta a regresar a la ronda eliminatoria luego de lograr esa hazaña en la última edición en 2019. Será la quinta aparición para los chapines, cuyo mejor resultado fueron los cuartos de final en 2015 y 2019.

Completa el grupo República Dominicana, que es el único equipo en el torneo que está haciendo su debut. La oportunidad de enfrentarse a tres rivales experimentados en el Grupo B debería proporcionar una gran experiencia para el equipo de República Dominicana.

La edición de este Premundial CONCACAF 2021 comenzará con una fase de grupos, seguida de una fase eliminatoria. Después del juego de todos contra todos, los dos primeros clasificados de cada grupo y los dos mejores equipos en tercer lugar avanzarán a la fase eliminatoria. Los dos equipos que lleguen a la final se clasificarán para la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA 2021.