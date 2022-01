El Salvador cae ante Estados Unidos por la mínima

El camino de la octagonal está llegando a su fin. La selección de El Salvador cayó anoche frente a Estados Unidos por 1-0 en lo que podría ser un resultado lógico, pero que puede tener también conclusiones diversas por el juego y el rendimiento mostrado.

Lo que queda claro es que con seis puntos a lo largo de nueve jornadas es casi imposible llegar al Mundial de Catar 2022. Durante el viaje, la Azul ha tenido facetas que llamaron al optimismo en las primeras jornadas pero la realidad tocó fuerte a la hora de codearse con los fuertes de la región. Con el 1-0 en contra en Ohio, Estados Unidos, la selección queda muy mermada en sus aspiraciones a pesar que hizo un partido sobrio pero complicado cuando el rival aceleró en el segundo tiempo.

⚽| Marcador Final 🇺🇸 1-0🇸🇻



A pensar en el próximo encuentro ante Honduras.#ElSalvador🇸🇻

La derrota era lógica. Estados Unidos es de los gigantes de la región y encararlos en su feudo ante las situaciones extremas como el frío, era colarse en un verdadero enjambre. Aún así, la selección saca pecho por buenos tramos realizados, sobre todo en la primera mitad. Bryan Landaverde tuvo un juego destacado, Mario Martínez volvió a ser la figura con sus atajadas. El resto también se puso el overol, pero queda demostrado una vez más que con eso no basta para aspirar a temas mayores.

Antonee Robinson marcó el gol de la victoria en un arranque del segundo tiempo de Estados Unidos a todo vapor. La selección no encontró cómo complicarlos y a pesar que lo intentó, para ganar hay que tener pegada y anoche no se tuvo. Se buscó, pero la realidad es la misma.

Variantes y arranque

En este partido, Hugo Pérez hizo variantes en su equipo titular. Bryan Landaverde suplió a Narciso Orellana en la medular. La dupla de zagueros estuvo conformada por Domínguez y Eduardo Vigil. En el frente ofensivo, como centro delantero, estuvo Cristian Gil.

Se sabía que Estados Unidos llevaría el gasto del partido y los primeros minutos serían cruciales para el rendimiento de la selección. El plan era salir a proponer y en los primeros trazos del encuentro se vio a una selección norteamericana que buscó el resultado pero con un equipo cuscatleco que se asentó rápido.

El tema del frío y el ambiente pasó a un segundo plano con el paso del tiempo. Si bien los locales pusieron frenetismo con llegadas sobre las bandas, el equipo de Hugo Pérez pasó con sobriedad la primera mitad. Los cuscatlecos le pusieron también ritmo acelerado para contrarrestar el ímpetu de los norteamericanos, una jugada arriesgada que tenía como premio saber controlar la presión.



Y se consiguió en ese primer tramo. Liderados por Landaverde en el mediocampo, la Azul pudo tener claridad en la salida con mucha precisión. Atrás, Vigil y Domínguez se dieron relevos para tapar huecos.

La primera opción de los nacionales llegó al minuto seis con un remate de Enrico Dueñas al nomás ingresar al área tras una buena combinación con Tamacas; no obstante, el riflazo fue tapado por la zaga.

Si bien la selección intentó llegar con peligro, Estados Unidos también mostró los dientes. Sobre el 16’ llegó el primero de los dos remates claros que tuvo Jesús Ferreira pero perdonó. Superó la marca de Vigil y cuando tenía todo frente a González, la mandó a las nubes.

Dos minutos más tarde tuvo una mejor opción tras un centro de Dest y una prolongación de Weah, para que Ferreira llegada en soledad en el segundo poste, pero también la mandó a volar.

⚽| Segundo Tiempo 🇺🇸 0-0🇸🇻



Inician los segundos 45 minutos del encuentro.#ElSalvador🇸🇻



Fueron dos desconcentraciones de la zaga cuscatleca que advertían del poder de los locales en este tipo de jugadas. A pesar de eso, se mantuvieron con la dinámica de estar bien conjuntados a la hora de marcar y salir con transiciones rápidas para aprovechar los espacios.

El Salvador también lo intentó de larga distancia sobre el minuto 24 con un remate de tiro libre de Dueñas, que tuvo un desvió pero el portero Matt Turner supo contener sin mayores dificultades. En ese lapso de tiempo, entre el minuto 20 y el 35, la selección se mostró con mucho criterio a la hora de meter la pierna y salir rápido. Un argumento que hizo pasar malos ratos a los de casa y se notó una buena preparación en este compromiso. Pero sin duda, la más clara llegó al 28’ en el que, tras una buena combinación, Roldán se abrió espacio al ingresar al área y mandó un remate cruzado que pasó muy cerca.

Estados Unidos terminó encimando sobre la cabaña de González con un remate de Weah, que la tuvo tras un centro por la izquierda pero que Domínguez atajó a tiempo.

El gol rival

En la parte de complemento, Estados Unidos salió como una tromba y la Azul no pudo contenerlos. Al 52’ llegó el gol de Robinson tras una cadena de errores de la defensa entre Domínguez y Vigil.

Llegó Bonilla, Calvillo y Joaquín Rivas para tener mayor presencia, pero solamente un cabezazo de Rivas pudo inquietar un poco. Al final, otra derrota en un campo complicado.