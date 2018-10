El Salvador cae goleado ante Honduras en Atlanta

La selección sub 20 de El Salvador perdió por goleada de 3-0 ante Honduras, este sábado 27 de octubre por la noche, en el tercer partido de su gira de amistosos antes del Premundial de Brandenton, Florida.

La Azul enfrentó esta semana a dos equipos aficionados a los que se impuso 4-0 y 2-0, pero este sábado no logró marcar y, por el contrario, encajó los tantos de Luis Palma y Josué Villafranca, que anotó por partida doble.

Los nacionales tenían en agenda jugar contra la reserva del Atlanta United o el equipo mayor de este club de la MLS, pero esta opción se vino abajo.

La selección sub 20 salvadoreña debuta en el Premundial sub 20 el próximo viernes 2 de noviembre ante Curazao (a las 10:45 a.m.). El resto de rivales del grupo F son Guatemala, Guyana e Islas Caimán.

La segunda fecha será el domingo 4 de noviembre y El Salvador enfrentará a Islas Caimán (3:30 p.m.), mientras que el martes 6 encarará a Guatemala (5:30 p.m.) y la última jornada será el sábado 10 ante Guyana (5:45 p.m.).

Estos son los grupos completos de la competencia que otorga cuatro boletos a la Copa del Mundo de Polonia, en 2019.