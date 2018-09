El Salvador confirma su primera baja ante Brasil: Alexander Mendoza

El médico de la selección nacional de fútbol, Francisco Amaya Cruz, confirmó que el defensor central del Santa Tecla, Alexander Mendoza, no sufrió una fractura en su mano izquierda, como se temía en un principio, y afirmó que el zaga solamente sufrió un fuerte golpe en su mano izquierda durante el partido ante la selección mayor de Montserrat, que ganó el combinado azul y blanco por 1-2.

Su lesión se dio en el inicio de la Liga de Naciones de la CONCACAF que también es clasificatorio a Copa Oro.

"No hay fractura, solo un hematoma en su mano (izquierda) que ha provocado que su miembro superior esté inflamado. Por el momento no es necesario protegerlo, solo se le ha colocado un vendaje a la espera que la inflamación ceda, tiene medicamentos para ello y que guarde reposo" afirmó el galeno.



Mendoza sufrió un pisotón en su mano izquierda del centro delantero montserratino Adrian Clifton, a un minuto del final cuando el atacante del Maidenhead United de la National League de Inglaterra (5ta. división) y casi anota el segundo gol. Mendoza fue clave para evitarlo.

"Gracias a Dios no tengo fractura, lo primero que se me vino a la mente fue eso porque el dedo (anular) me duele y lo tengo inflamado. La radiografía que me hicieron al final del partido nos confirmó que no es fractura", afirmó.



Mendoza será baja ante Brasil el próximo martes por la noche en el FedEx Field en Landover, Maryland.



"Ni modo, el fútbol es así, me habría gustado haber jugado ese partido, pero a Dios gracias no sufrí nada serio", destacó.