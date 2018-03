El Salvador debutará hasta este domingo frente al anfitrión, Costa Rica.

Lee también

La pelota se moverá desde hoy en el Premundial sub-20 de CONCACAF con los partidos entre Homduras y Canadá y México contra Antigua y Barbuda. El plantel hondureño clasificó primera en el eliminatorió de UNCAF, de julio de 2016 en Panamá.Dirigido por el catracho Carlos Tábora, el plante de la H buscará hacer un buen partido esta tarde ante el conjunto de la Hoja de Maple.Por su parte, el plantel mexicano, dirigido por Marco Antonio "Chima" Ruiz sale como favorito en el papel ante Antigua y Barbuda, que logró boleto en el eliminatorio del Caribe, disputado en noviembre de 2016 en Curazao.Por su parte, El Salvador debutará hasta el domingo frente a Costa Rica, el dueño de casa. En ese grupo, el C, también están Bermudas y Trinidad y Tobago.Programa de hoyViernes, 17 de febrero de 2017 – Estadio Ricardo Saprissa17:30 Honduras vs Canadá20:00 México vs Antigua y Barbuda