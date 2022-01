El Salvador enfrenta a Estados Unidos y reta al frío de Columbus

Estados Unidos enfrenta a El Salvador en la novena fecha de la eliminatoria de la CONCACAF y eligió la sede de Columbus para tratar de sacar el máximo provecho a las frías temperaturas para lograr un triunfo que lo mantenga entre los candidatos a clasificarse al Mundial de Catar.

El Salvador y Estados Unidos firmaron un empate sin goles el pasado 2 de septiembre en el estadio Cuscatlán de San Salvador y la escuadra norteamericana no quiere sorpresas en la triple fecha en la que también visitará a Canadá y recibirá a Honduras.

La selección de El Salvador hará su debut en el año en un partido más que complicado cuando se enfrente al combinado de Estados Unidos en el estadio Lower.com de Columbus, Ohio en el marco de la novena fecha de la octagonal de la CONCACAF rumbo a la Copa Mundial de Catar 2022.





El encuentro en la fría ciudad de Columbus tiene muchos intereses para ambas escuadras. Principalmente para El Salvador, un triunfo sería una dosis de oxígeno para poder tener más opciones de pelear por un puesto en el Mundial de Catar, mientras que un gane para Estados Unidos sería la oportunidad de confirmarse como un serio candidato a estar en la mundialista.



La selección de El Salvador - dirigida por el ex futbolista salvadoreño-estadounidense y mundialista con Estados Unidos en 1994, Hugo Pérez - trabaja desde los primeros días del 2022 con el objetivo de levantar la cara tras la primera vuelta de la octagonal donde solamente obtuvo seis puntos tras una victoria y tres empates.

��l El Salvador reconoció el @LowerFieldCbus con una temperatura de -9 para su compromiso ante @USMNT #ElSalvador���� pic.twitter.com/5NuDMlMIPt — La Selecta (@LaSelecta_SLV) January 27, 2022



EL FRÍO, UN INGREDIENTE EXTRA

Para el partido en Columbus, la selección de El Salvador tuvo que hacer un campamento de una semana en Indianápolis para adaptarse a las condiciones climáticas que tendrá Columbus el día del encuentro. Se espera que la temperatura en el Lower.com estén entre -2 y - 8 °C.



Sin embargo, el clima no es la principal preocupación para el equipo técnico de El Salvador al considerar que ambas selecciones tendrán que lidiar con el frío.



"En general, creo que todos (los jugadores) están bien. Lo del frío es un tema aparte. El jueves ambos vamos a tener frío, lo importante será entrar en calor lo más pronto posible y empezar a jugar", dijo Hugo Pérez previo al encuentro de sus pupilos en Ohio.



Asimismo, para Hugo Pérez este partido es importante para medir cuánto ha crecido la selección de El Salvador tras tomar sus riendas en el 2021.



"Hemos empezado a dar pasos importantes en el aspecto de saber dónde estamos y lo que necesitamos hacer para mejorar. Este partido es importante para saber el nivel en el que estamos ahorita. Cuando te enfrentas con esas selecciones, eso dicta dónde estás y es importante saber. Nosotros no tenemos nada que perder, al contrario tenemos mucho que ganar y esperamos hacer un digno papel el jueves", declaró el técnico del equipo nacional.



Pero no todo es color de rosas para El Salvador en la víspera del inicio de la fecha FIFA donde además de enfrentar a Estados Unidos, jugará ante Honduras y Canadá. Hugo Pérez ha tenido problemas con tener a su plantel completo de cara al encuentro. Apenas hace dos días completó el grupo con la incorporación de último momento de los jugadores Isaac Portillo y Damián Alguera.



El motivo es que El Salvador ha tenido bajas por Covid-19 como en el caso de Christian Martínez y ausencias en los entrenamientos en Estados Unidos como en el caso de Ronald Rodríguez.



Pero Hugo Pérez tendrá el grueso de jugadores con experiencia para enfrentar este partido. Elementos como Mario González, Eriq Zavaleta, Alex Larín, Bryan Tamacas, Narciso Orellana, Marvin Monterroza, Enrico Dueñas, Jairo Henríquez, Alex Roldán y Nelson Bonilla dan expectativas de que el encuentro en Ohio será más que interesante.



EL PLANTEL DE BERHALTER ESTÁ TOP

El roster de Estados Unidos llega al partido contra El Salvador en un gran estado de forma. La selección de las barras y las estrellas está conformada por un generación dorada de futbolistas que militan en equipos de Europa.



Desde la posición de arquero, hasta en la delantera, el técnico Gregg Berhalter tiene un consolidado de jugadores top que enfrentarán a El Salvador con el único objetivo de acercarse a la obtención del boleto directo hacia Catar 2022.



Zack Steffen, Serginho Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Weston McKennie, Yunus Musah, Tyler Adams, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, y Tim Weah son un posible once inicial que se enfrente ante El Salvador.



HEGEMONÍA GRINGA ANTE EL SALVADOR

En eliminatorias mundialistas, El Salvador jamás le ha ganado a Estados Unidos. De nueve partidos en partidos eliminatorias, la selección norteamericana ha ganado cinco encuentros y ha empatado cuatro ante el combinado guanaco.



Y desde 1977, Estados Unidos ha ganado 17 partidos El Salvador de 24 encuentros, solamente ha empatado seis veces y ha perdido en una ocasión durante un amistoso.