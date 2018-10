El Salvador golea en el Cuscatlán a Barbados

22' Gol de El Salvador! Gran jugada de Oscar Cerén a Nelson Bonilla quien solo empuja el balón para abrir el marcador.



22' Goal El Salvador! Fantastic play by Oscar Cerén who finds Nelson Bonilla in the box to open the scoreline.#CNL #TheDreamStartsNow @fesfut_sv @barbadosFA pic.twitter.com/77jdE67Ys2