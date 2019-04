El Salvador pierde serie de Copa Davis ante Perú

La selección de tenis de Perú le ganó a El Salvador la serie Copa Davis en el Grupo II, que terminó este sábado en las canchas del Polideportivo de Merliot, con tres victorias por solo dos de los cuscatlecos.

La jornada comenzó con la serie empatada a uno luego de que Marcelo Arévalo derrotara a Nicolás Álvarez y que el sudamericano Juan Pablo Varillas ganara al local Alberto Alvarado.

Primero,en dobles, los peruanos Juan Pablo Varillas y Sergio Galdos derrotaron 7-5 y 6-2 a los hermanos Marcelo Arévalo y Rafael Arévalo. Con eso, los peruanos tomaron ventaja de 2-1.

A los locales les afectó que Rafael Arévalo tuvo problemas con su muslo derecho y con su hombro.

Pero Marcelo Arévalo respondió en el cuarto partido, el que pudo ser definitivo en la serie contra Perú. Lo ganó en tres sets, después de hora y 30 minutos de competencia contra el peruano Juan Varillas.

“'Fue un partido maratónico, muy peleado. Sabíamos que ellos tenían la confianza y menos presión que nosotros porque habían ganado en dobles y tenían la ventaja de adelantarse la serie 2-1. Gracias a Dios logré una remontada donde me quedaba un set abajo y luché hasta el final”, dijo Marcelo Arévalo.

Y mencionó que el nivel contra el mejor raqueta de Perú lo hizo llegar al límite, aunque reconoció que le habría gustado ganar también en dobles.

“Me siento muy contento por haber cumplido, ganando estos dos puntos. Lamentablemente en dobles no fue posible, luchamos pero hay que darles crédito que jugaron bien y el tenis es así, dejamos ir la posibilidad”.

“Cuando entras a la cancha lo haces preparado para la última instancia. Me habría gustado ganar en dos sets y estar fresco como una lechuga pero el esfuerzo fue grande en un partido de dos horas y media. Felicito a Varillas por su gran nivel porque me tocó dar lo que no tenía para sacar ese punto adelante.”

Al final, en el partido decisivo, el peruano Nicolás Álvarez derrotó al tenista salvadoreño Kyle Johnson con cartones de 6-3 y 6-2.