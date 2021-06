El Salvador se queda sin representación femenina en el Mundial de Surf

El Salvador se quedó sin representación femenina en el cuarto día de competencia del Surf City El Salvador ISA World Surfing Games. La jornada número 4 del también torneo preolímpico fue un filtro muy complicado para Evelin Centeno, Vanessa Cortez y Brenda Álvarez las tres representantes del país anfitrión. La salvadoreña que más lejos llegó fue Brenda Álvarez, al llegar hasta la ronda 3 del repechaje.

Fue una jornada agridulce para la cuscatleca, quien por la mañana superó el segundo heat de repechaje, pero por la tarde se despidió del torneo mundial al finalizar en el último lugar sin sumar puntos.



La posibilidad de llegar a la siguiente ronda se complicó cuando perdió varios minutos fuera de la zona de competencia tras ser arrastrada por una ola en dos ocasiones.

Brenda trató de tomar una ola pero no consiguió el objetivo de sumar puntos. Para los últimos minutos en esa tarea pero el oleaje no era el mejor y tuvo un cierre inesperado al no sumar puntos.



Antes de iniciar el heat, Álvarez recibió un llamado de atención por ingresar al área de competencia cuando aún estaba finalizando el heat anterior.



La serie la dominó Camilla Kemp con 11.10 y la británica Elie Turner con 7.54.



Por la mañana quedaron fuera del Surf City El Salvador ISA World Surfing Games Evelin Centeno y Vanessa Cortez.



Centeno, campeona nacional, terminó tercero y con puntaje de en su serie de repechaje con 7.67.



La salvadoreña compitió en el heat ante la ecuatoriana Barona y la italiana Giada Legati. La suramericana cumplió como favorita y fue primera con puntaje de 12.50, mientras que la surfista europea cerró la serie en el segundo lugar con 9.67.



Minutos después compitió Vanessa Cortez quien estuvo en el primer lugar del heat a falta de 5 minutos para finalizar el heat con sus 6.76 puntos, pero en las últimas olas la germana Camilla Kemp y la chilena Jessica Anderson reaccionaron.



A falta de dos minutos, la nacional era segunda, pero no pudo tomar otra ola y si lo hicieron las rivales para asegurar su pase a la siguiente ronda de repechaje.



La alemana se quedó en la casilla 1 con 11.73 puntos y la escoltó la suramericana con 9.16, en un cierre de mucho suspenso.