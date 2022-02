El Salvador tratará de confirmar el buen momento ante Canadá

La selección de El Salvador recibirá este miércoles a la de Canadá, líder invicta del octogonal eliminatorio de la Concacaf, un partido clave para los locales tras su victoria por 2-0 ante Honduras el domingo en San Pedro Sula.

La Azul y Blanco tiene aún posibilidades de alcanzar la repesca, aunque depende de lo que las selecciones de Panamá, Jamaica y Costa Rica hagan en sus respectivos encuentros.

El combinado de El Salvador, dirigido por el técnico salvadoreño-estadounidense Hugo Pérez, logró ante Honduras un resultado que le da una pizca de esperanza de cara a la repesca intercontinental para pelear por una de las dos plazas para el Mundial de Catar 2022.

Los dirigidos por Pérez suman 9 puntos, 8 menos que Panamá (17), 4 menos que Costa Rica (13), y le saca solamente 2 unidades de ventaja a Jamaica (7).

Si logra una victoria ante Canadá, El Salvador tendría también que buscar un resultado positivo ante Jamaica como visitante y contra Costa Rica como local.

De momento, los salvadoreños se concentran en Canadá, selección que le asestó 3 goles en septiembre de 2021.

La selección de Canadá, que llega este martes a tierras salvadoreñas, es la única que no ha perdido ningún partido en el octogonal y es líder con 22 puntos, seguida de Estados Unidos (18) y México (18).

Rival de cuidado

Por su parte, Canadá llega al Cuscatlán en calidad de líder el único invicto en la octagonal. Vienen de derrotar a Honduras (0-2) y Estados Unidos (1-0) por lo que con 22 puntos en la alforja tienen pie y medio en Catar.

De ganar este miércoles dará un paso importante cuando falten tres partidos en la eliminatoria. "Aún no estamos clasificados. Eso fue lo primero que dije cuando nos reunimos al terminar el partido, esto todavía no ha terminado", dijo el seleccionador canadiense John Herdman, tras la victoria ante Estados Unidos para bajarle euforia y reconocer que aún no se ha logrado el objetivo.

Previo al juego ante El Salvador, el timonel agregó: "Hasta que los puntos no estén en la bolsa, no dejaré que pensemos en los números (para clasificar); literalmente, no permitiré que los chicos miren la tabla de posiciones". Canadá encara este choque con notables ausencias, la más notoria es la de Alphonso Davies (del Bayern Múnich), así como Stephen Eustáquio y Samuel Piette.