El Salvador tropieza con Dominicana en Liga de Naciones

El Salvador cayó 1-0 ante República Dominicana en su segunda exhibición de Liga de Naciones de CONCACAF, este martes, en el estadio Cibao de la ciudad caribeña de Santiago de los Caballeros.

De esta forma los nacionales pasan al segundo lugar del sector B de la Liga B, tras mostrar poco fútbol ante sus rivales y con la sombra de un penalti no sancionado al 90' a la Azul.

Para los dirigidos por Carlos de los Cobos era su cuarto enfrentamiento ante los de la Isla de la Española, a los que se venció en los tres duelos previos. El último fue en agosto de 2014, con un 2-0 en el Cuscatlán.

La Azul llegó sin dos de sus principales cartas en la zona ofensiva, tras perder a dos legionarios en el último encuentro de la competencia. Nelson Bonilla pidió ya no ser convocado, mientras que Denis Pineda fue expulsado con roja directa por una patada a un jugador santalucense y será baja por dos encuentros internacionales.

En el otro encuentro del grupo B, Montserrat y Santa Lucía empataron 1-1. De esta forma, los montserratenses tienen cuatro puntos y los santalucenses, uno.

RDO 1-0 ESA (FINAL)

Comenzó el partido en Santiago de los Caballeros. Los primeros minutos fueron de presión de los locales, quienes no permitieron a la Azul salir con comodidad de su medio terreno. La marca dominicana, con relevos.

Jairo Bueno puso el primer gol del encuentro en la primera aproximación de los dominicanos, con un centro a balón parado que el central tocó de cabeza para batir a Henry en el palo derecho, a los 7 minutos.

Te dejamos la repetición del gol de República Dominicana



República Dominicana����1-0 ����El Salvador



8'⏰



EN VIVO

Canal 4�� TCS GO�� pic.twitter.com/iGWJS3SRQY pic.twitter.com/y3JAEUVXZa — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) September 10, 2019

La Azul y Blanco, también en su primera aproximación de peligro, pudo empatar, tras un centro desde la izquierda que quedó a la deriva en el mar de piernas y que prendió Marvin Monterroza de derecha, pero la envió encima de la meta de Miguel Lloyd.

El mismo Lloyd se encargó de taponear un testarazo tras un tiro de esquina a los 14 minutos, luego de que Óscar Cerén se tendiera en la grama para conectar directo a portería.

A los 17 minutos, Ronaldo Vásquez anotaba el segundo de los dominicanos, tras encontrar mal parados a los zagueros nacionales, pero su gol no valió por fuera de juego.

El mismo delantero Vásquez devoró la banda izquierda, quitándose dos marcas, combinando en una pared y luego dejar en el camino a Marlon Trejo para sacar un disparo raso, ajustado y que sopló el palo zurdo de Hernández.

Marvin Monterroza, a los 21, madrugó la zaga tricolor, con un pase filtrado a Óscar Cerén al centro del área para que este sacara un riflazo que fue desviado por una pierna salvadora. Tiro de esquina, pero con un susto que hizo al defensa César García regañar a los suyos.

#CONCACAFNationsLeague



La Selecta busca con insistencia el empate en el marcador.



República Dominicana����1-0 ����El Salvador



21'⏰



EN VIVO

Canal 4�� TCS GO�� pic.twitter.com/kDuiukeF3o — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) September 10, 2019

Pero al llegar la media hora el encuentro comenzó a trabarse, con golpes y caídas que le daban tiempo a Dominicana de desactivar los esfuerzos nacionales de meterse en la dinámica de juego, al mismo tiempo que la lluvia comenzó a bañar la grama del Cibao.

Para despedir el primer tiempo volvió a tener una tercera oportunidad Monterroza, luego de que Fito se la sirviera de espuela dentro de la zona de tiro, pero el del Alianza remató suave y al cuerpo de Lloyd. Fito también tuvo dos intentos con pelota quieta, pero no generó nervios a los caribeños.

COMPLEMENTO

En la segunda parte, un pelotazo estuvo por complicar más los intereses de selección. Dorny Romero la hizo de receptor, giró dentro del área y se zafó de Domínguez para luego sacar un tiro que Henry mandó al córner, aunque en ese mismo tiro de esquina volvió a tener una salida en falso que pudo costar el 2-0.

Y a los 59, Mancía anotó de cabeza, pero en fuera de lugar, tras un tiro libre desde la zona derecha. Dos minutos después, la Azul dio su máxima concesión: Jiménez se fue expulsado con roja directa por un manotazo al rostro de un oponente.

#CONCACAFNationsLeague



Gol anulado a Iván Mancía. El referee jamaiquino cobró falta del central salvadoreño sobre Lloyd.



República Dominicana����1-0 ����El Salvador



59'⏰



EN VIVO

Canal 4�� TCS GO�� pic.twitter.com/oa6qXmlQmq — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) September 10, 2019

#CONCACAFNationsLeague



Tarjeta roja a Jonathan Jiménez. La selección nacional se queda con 10 jugadores.



República Dominicana����1-0 ����El Salvador



63'⏰



EN VIVO

Canal 4�� TCS GO�� pic.twitter.com/VxLPvDlCZB — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) September 10, 2019

Monterroza volvió a probar, incansable. Pero su disparo en la frontal del área acabó en bloqueo defensivo y nuevo tiro de esquina.

#CONCACAFNationsLeague



Marvin Monterroza lo intenta pero el disparo se va al tiro de esquina.



República Dominicana����1-0 ����El Salvador



66'⏰



EN VIVO

Canal 4�� TCS GO�� pic.twitter.com/hHBfwDzomP — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) September 10, 2019

Llegaron las variantes sobre los 66 minutos: Álex Mendoza cubrió el hueco de Jiménez (por Cabrita Portillo) y Ruso Flores sustituyó a Darwin, para pasar de un 4-1-4-1 a un 4-4-1.

No hubo reacción. Fito siguió aislado, intentando retener alguna pelota a espaldas a marco y la escuadra nacional no tenía claridad, sus piezas no se juntaban y Dominicana, salvo errores propios, no sufrió de cara a los últimos instantes del cotejo.

Pudo sancionarse un penalti en la última opción, tras una barrida sobre Andrés Flores a los 90 minutos, pero ni el réferi Oshane Nation ni su asistente sancionaron la posible falta sobre el Rusito.

ALINEACIONES

El Salvador arrancará con Henry Hernández; Marlon Trejo, Iván Mancía, Roberto Domínguez, Jonathan Jiménez; Narciso Orellana, Marvin Monterroza, Darwin Cerén, Óscar Cerén, Juan Carlos Portillo y Rodolfo "Fito" Zelaya.

Domincana alineó a Miguel Loyd; Jairo Bueno, Ismael Díaz, Edarlyn Reyes, César García; Gerard Lavegne, Jean Carlos López, Adrián Salcedo; Dorny Romero, Edippo Rodríguez y Ronaldo Vásquez.

DETALLES DEL JUEGO

