El Salvador venció a Panamá en penaltis en premundial de playa

Este es el gol de Rubén Batres que tiene ganando a la selección 1-0 sobre Panamá. Video : Ítalo Hernández. Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 22 de Feb de 2017 a la(s) 1:38 PST

#PremundialPlaya | Bajo fuerte tormenta la selección canta el himno nacional. Mirá las incidencias del partido acá>> https://t.co/ClvG4nmeZR pic.twitter.com/0Y0IBFpQwJ — EL GRÁFICO (@elgraficionado) February 22, 2017

#PilsenerConLaPlayera | Estas son las alineaciones para el partido entre El Salvador y Panamá, gracias a @PilsenerSV . pic.twitter.com/kGSaeaEO5U — EL GRÁFICO (@elgraficionado) February 22, 2017

#PremundialPlaya | La selección ya viaja rumbo al estadio para el partido de esta tarde contra Panamá. Vía @italohdez. pic.twitter.com/EjHaL1wxH0 — EL GRÁFICO (@elgraficionado) February 22, 2017

#PremundialPlaya | Agustín Ruiz está cerca de igualar la marca de Frank Velásquez. Entérate de qué se trata>> https://t.co/sagkOqCAll — EL GRÁFICO (@elgraficionado) February 22, 2017

#PremundialPlaya | Técnico de Panamá, rival de El Salvador esta tarde, habló sobre la selección y esto dijo >> https://t.co/JDUQz3DzoW — EL GRÁFICO (@elgraficionado) February 22, 2017

Lee también

En el Malcolm Park, El Salvador derrotó a Panamá y consiguió su segunda victoria en el premundial de fútbol playa que se disputa en Bahamas. El equipo nacional definió por 2-1 el marcador a favor en tanda de definición desde el punto de penalti, después de un empate a cuatro en el tiempo regular.Previo al arranque del encuentro, durante los actos de protocolo y al inicio del juego se hizo presente la lluvia en Nasáu.La primera gran ocasión de gol llegó a través de Agustín Ruiz, a falta de 6:40 minutos por jugarse en el primer periodo. El “10” de la Azul se metió en el área, dribló a un zaguero, encaró al portero y con un derechazo suave, mandó la pelota afuera, por el palo izquierdo.Pero no tardó en llegar el gol. Cuando restaban 4:20 minutos en el primer periodo, Rubén Batres sintió la marca de Ricard Obregón en el área y se dejó caer, lo que derivó en un penal que luego, el “9”, convirtió en el primer tanto cuscatleco.El partido, luego de esa anotación, no derivó en dominio arrasador para la selecta y sí, en un despertar canalero. Julio Watson, a falta de 1:30 minutos venció a Herbert Ramos con un potente derechazo e igualó las acciones.Con 7:15 minutos por jugarse en el segundo periodo, Agustín Ruiz recibió una fuerte falta que lo dejó fuera del partido y abrió la oportunidad al segundo tanto a pelota parada que hizo efectivo Rubén Batres con un potente derechazo, raso, pegado al poste derecho, inatajable para el golero José Victoria.“Tin”, luego de la infortunada falta terminó afuera de la arena del Malcolm Park. El “10” se recuperó, volvió a la cancha y realizó una jugada en el área, donde fue cargado y ganó penal para El Salvador que luego convirtió para el 3-1 a favor.Duró poco la nueva distancia en la pizarra parcial ya que, a 2:22 minutos por jugarse, Alfonso Maquensi descontó para el cuadro canalero.Inspirado tras su anotación, el dorsal “5” panameño repitió a las redes con un derechazo alto y esquinado al que no llegó Herbert Ramos, pese a la elástica lanzada que realizó. Con solo 58 segundo en el cronómetro, el juego se definió en tablas dejando todo para el tercer periodo.El equipo salvadoreño inició los últimos minutos con pujanza para definir, sin tiempo extra, el duelo a su favor.Darwin Ramírez, con 5:54 minutos por consumirse en el cronómetro le puso “coco” al juego y desde el tiro de esquina venció al guardameta Victoria y volvió a poner en ventaja a la selección nacional 4-3.El partido se tornó tenso, disputado y con un cierre dramático. Panamá volvió a aprovecharse de la situación y a través de Maquensi volvió a empatar el encuentro, con 2:20 en el cronómetro final.El partido concluyó en su tiempo regular 4-4 y se vino el tiempo extra, que acabó sin más goles lo que provocó los tiros de penal, tres por bando.En esta etapa, El Salvador acertó dos de tres penales con Rubén Batres y Agustín Ruiz que, combinado con un yerro de Rafael García y el quite de Herbert Ramos a Maquensi derivó en la victoria del equipo nacionalLa lluvia, incesante durante los actos de protocolo:Estas son las alineaciones: