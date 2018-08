El Salvador ya conoce la sede para el partido contra Monserrat

CONCACAF dió a conocer los horario y sedes oficiales de la primera jornada de las eliminatorias preliminares para la Liga de Naciones de la CONCACAF a celebrarse el próximo año y donde El Salvador conoció que su encuentro ante la isla de Monserrat se jugará en el Blakes Estate Stadium en la ciudad de Plymouth a partir de las 5 de la tarde (hora salvadoreña).

Dicho escenario deportivo está ubicado en la ciudad dde Plymouth, cerca del pueblo de Look Out, tiene capacidad para recibir aproximadamente a unos mil espectadores y posee una cancha con grama natural.

El estadio es relativamente nuevo ya que el 2 de abril de 2002 se completó su construcción cobijado con el nombre oficial de MFA Inc. Complex (Complejo MFA Inc.) utilizando para su construcción fondos de la FIFA.

Para el técnico Carlos De los Cobos, conocer a un mes del partido oficial la sede donde se buscará los primeros tres puntos que acerque a El Salvador a la categoría "A" de la primera edición de la Liga de Naciones de la región a celebrarse el próximo año donde ya están enclavados México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Trinidad y Tobago y Panamá "reconforta, nos da la pauta para avanzar en nuestra planificación para buscar ganar ese partido oficial y avanzar a nuestro objetivo como es estar en la nómina de 10 países de esta eliminatoria que integrarán la primera categoría de la nueva Liga de Naciones que avalará la clasificación hacia la próxima edición de la Copa Oro y determinará nuestro futuro en las eliminatorias hacia el Mundial de Catar 2022", destacó.

Las selecciones de Barbados, Bermudas y Jamaica, próximos rivales de El Salvador en la presente eliminatoria conocen también sus sedes donde Barbados y Bermudas jugarán de visita ante Guyana (el 6 de septiembre) y Aruba (el 9 de septiembre) respectivamente, mientras que Jamaica será local en Kingston ante Islas Caimán también el domingo 9 de septiembre.