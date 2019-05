El Santa Tecla decidirá el futuro de Abreu y la plantilla

El presidente del Santa Tecla FC, Guillermo Figueroa, conversó con Deportes Grupo LPG respecto a los ajustes que harán en el equipo para el Apertura 2019, tras la eliminación en cuartos de final en este campeonato.

Para ello, planean reuniones este lunes y martes tanto con el uruguayo Sebastián Abreu y Rodolfo Góchez como con la directiva en pleno. Ahí analizarán el futuro del cuerpo técnico y las posibles altas y bajas del aún campeón nacional.

"El martes nos vamos a reunir para hacer una evaluación la junta directiva en pleno, (sobre) lo que ha pasado con Santa Tecla y cuál es el futuro. Ahí se van a definir las posibles altas y bajas. Es bien complicado cuando no tenés el timonel que te diga 'quiero que llegue este o el otro'... Esta vez tomaremos decisiones junto con (Rodolfo) Góchez", dijo el máximo dirigente tecleño, aunque luego aclaró que con "Góchez" se refiere también al Loco Abreu.

Uno de los temas principales a discutir será precisamente la continuidad de Abreu, quien manifestó el sábado que esperará la decisión de la cúpula sobre si le dejarán ser entrenador y jugador en el certamen venidero.

Al respecto, Figueroa expresó que falta definir qué rol tendrá el aún técnico uruguayo: "Tenemos que sentarnos con él y evaluar cuáles son los planes, qué es lo que él pretende para poder seguir o si es que él va a seguir jugando al fútbol".

"Con Sebastián nos reunimos este lunes y ya veremos qué platicamos y el martes tener ya una reunión como junta directiva, porque nos vamos a reunir junto con... cuando digo con Góchez, ahí tiene que estar Sebastián, porque están todavía dentro, en la parte dirigencial", agregó.

Y también indicó que no tienen mayores antecedentes sobre esta doble función que tendría Abreu: "Tendríamos que ver realmente cómo sería, porque no hemos tenido una experiencia en el área de un doble rol de este tipo, tendríamos que verlo, analizarlo y evaluarlo bien para (definir) cómo estaría la situación. Queda abierta".

SEÑALA AL ARBITRAJE

Figueroa, también presidente de la Primera División de Fútbol, tuvo palabras sobre el arbitraje en este torneo, un tema que se vuelve más frecuente en las pláticas de los dirigentes nacionales.

"A veces los árbitros toman más protagonismo que los propios jugadores. Hay que sentarnos con la Comisión de Arbitraje, como que no están poniendo a los árbitros con mayor rodaje, y con eso no demerito el trabajo de Metapán, que fue justo vencedor, pero los árbitros no deben ser protagonistas", criticó, tras la eliminación del equipo colinero ante los jaguares.

En los últimos torneos cortos, dirigentes del Limeño, Alianza y recientemente el Águila -con un escrito señalando el trabajo de Joel Aguilar ante FAS- han sido parte de las voces que reclaman por la designación de réferis y la labor de los mismos.