El Santa Tecla venció por la mínima al Pasaquina

SAN SALVADOR. Desde las 5:00 de la tarde en el estadio Las Delicias, el campeón defensor de la primera división, el Santa Tecla, mide fuerzas ante difícil Pasaquina.Los periquitos comenzaron a todo vapor el juego y muy rápido encontraron el gol de la ventaja. Apenas pasaron cuatro minutos cuando Jonathan Águila puso en ventaja a los tecleños con un toque de cabeza dentro del área.A pesar de tener la ventaja, Santa Tecla no dejó de tener el balón, mientras que Pasaquina, que llegó con demasiadas precauciones, no ha contado con mayores opciones para alcanzar el empate.Al 35, fueron los tecleños los que volvieron a tener una opción para marcar, con otro toque de cabeza que se fue desviada por muy poco.Para el segundo tiempo ambos equipos dosificaron sus esfuerzos aunque los tecleños mantuvieron su dominio territorial pero no pudieron ampliar el marcador de un juego que significó el debut del delantero uruguayo Carlos Bueno quien ingresó en el segundo tiempo.Así calentaron los equipos:Estas son las alineaciones de los equipos para este partido:Santa Tecla: Almeida, Domínguez, Barahona, Mancía, Villavicencio, Da Silva, Maldonado, Águila, Ramos, Cornejo, Ayala.Pasaquina: Batres, García, Posada, Guzmán, Arévalo, Benítez, Álvarez, Mejía, Sagastizado, Bennett, Lezcano.