El Sevilla, el primer finalista de la Copa del Rey

SEVILLA. El Sevilla accedió a la final de la Copa del Rey al ganar 2-0 al Leganés en la vuelta de la primera semifinal, con lo que acabó con el sueño de un modesto como el conjunto pepinero que se hizo grande en esta edición del torneo copero.

En una eliminatoria abierta, a pesar de que los sevillistas llegaron al Ramón Sánchez Pizjuán con una pequeña ventaja por el 1-1 de la ida en Butarque, el equipo de Vincenzo Montella se adelantó en el marcador con un gol del argentino Joaquín Correa, al cuarto de hora.

Después, su compatriota Franco Vázquez sentenció con el 2-0 definitivo a un minuto del final y enterró el sueño de los verdes de jugar la final tras vencer al Madrid en semifinales.

LA OTRA SERIE

En la manga pendiente de decidirse, el Valencia espera encomendarse a su público para obrar una difícil remontada ante un Barcelona que sigue fuerte en todas las competencias.

El Barça finalmente podrá contar con Gerard Piqué, que acabo el derbi liguero con molestias en la rodilla derecha pero que ha entrado en la convocatoria después de entrenarse esta tarde con normalidad.

La recuperación de Piqué es una buena noticia, ya que Thomas Vermaelen aún no ha recibido el alta. No obstante, no se descarta que el colombiano Yerry Mina, inédito aún con el club, releve de inicio al catalán en el eje de la zaga como pareja de Samuel Umtiti.

El equipo catalán sabe que el partido va a ser un cara o cruz, ya que el rival, en una situación de malos resultados, es conocedor que si supera la eliminatoria dejará aparcada la Copa y se asegura una final para el 21 de abril, a pocas jornadas de acabar la Liga, en el Wanda Metropolitano de Madrid.