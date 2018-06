El VAR: el debutante incómodo en el Mundial de Rusia 2018

MOSCÚ, RUSIA. En el Mundial de Rusia 2018 por primera vez se utilizará el videoarbitraje, ya que la FIFA pretende hacer más justa la lucha por el título más importante del fútbol.

"La posibilidad de tomar una decisión correcta sin la asistencia del video es del 93 por ciento. Con la asistencia del video es del 99 por ciento", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Sin embargo, según demostró su implementación en algunas Ligas y torneos, esta innovación tecnológica primero debo ejercitarse e incluso después no se excluyen casos discutibles e intensas peleas.

¿Cuándo se usa el videoarbitraje (VAR) y cuándo no? A través de cursos e instrucciones claras, la FIFA preparó a los árbitros del Mundial.

El videoarbitraje se utilizará en el caso de errores evidentes del árbitro en definiciones de gol, posiciones fuera de juego, expulsiones o en la confusión de identidades.

Según dio a conocer el sábado el jefe del Departamento de Arbitraje de la FIFA, Massimo Busacca, todos los goles del Mundial serán controlados por el sistema de videoarbitraje para evitar posibles acciones de fuera de juego.

Durante una visita guiada a la sala donde funcionará el novedoso sistema en el IBC (International Broadcasting Centre), el ex árbitro suizo dejó claro que no habrá goles que no vayan a ser analizados por el sistema, aunque no necesariamente se interrumpirá el juego para que el árbitro del campo vea la acción.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL VAR?

Cuatro asistentes de video seguirán las acciones desde el IBC de Moscú y podrán avisarle al juez principal si consideran que la jugada merece ser revisada.

Cada equipo de VAR durante el Mundial funcionará con cuatro personas, explicó Busacca. Un solo árbitro se comunicará con el juez del campo.

Otros dos asistentes serán los responsables de encontrar y evaluar rápidamente situaciones de juego conflictivas desde diferentes ángulos, tanto en cámara lenta como en velocidad normal.

El cuarto árbitro de video actuará como un juez de línea y será el encargado de evitar que se convaliden goles después de jugadas en las que haya habido un fuera de juego.

El presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, señaló, sin embargo: "Seguirá habiendo incidentes en los que no habrá una respuesta final".

El ex internacional alemán Matthias Sammer, de hecho, ve con ojos críticos el videoarbitraje en el Mundial. Para un torneo de este tipo esta tecnología "básicamente no es apropiada", dijo. Hay muy poca experiencia "y ya vimos en la Bundesliga lo que eso significa en el inicio de la temporada".

La falta de rutina de muchos árbitros en el manejo de la tecnología puede convertirse en un problema. La FIFA eligió como asistentes de video a árbitros con experiencia en el videoarbitraje de sus propias ligas. Por ejemplo, los alemanes Bastian Dankert y Felix Zwayer.