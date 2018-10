El VAR llega a la liga mexicana, ¿cómo funcionará?

El videoarbitraje (VAR, por sus siglas en inglés) desembarcará en el fútbol mexicano por primera vez durante la decimotercera fecha del torneo local que se disputa este fin de semana.

El sistema tendrá su introducción en el partido de este viernes entre Veracruz y Atlas, el primer duelo de la fecha, y, tras las pruebas y certificación oficiales, se podrá usar "inmediatamente".

A continuación se ofrece unas claves sobre los pasos a seguir por la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) para que el videoarbitraje se introduzca definitivamente, avalado por los organismos oficiales, en la Liga MX.



¿Quién certificará el videorarbitraje para ser usado de forma oficial en México?

La IFAB (International Football Association Board), encargada de las reglas del deporte, será el organismo que supervise en las próximas semanas la implementación del VAR y dará el visto bueno en caso de que no se encuentren fallas.

¿Cuál es el cronograma para la implementación del videoarbitraje?

Será en las fechas 13 y 14 de la Liga MX -los dos últimos fines de semana de octubre- cuando se realicen las "pruebas piloto": todos los partidos de la Primera División contarán con el VAR, que tomará decisiones que impactarán en tiempo real como parte de los duelos oficiales.

Tras la primera prueba, que tomará dos fechas para observar el desempeño en cada estadio de la máxima categoría del fútbol mexicano, las autoridades del IFAB visitarán el país los primeros dos fines de semana de noviembre para realizar las pruebas finales de certificación en las fechas 15 y 16 del Apertura 2018.

En caso de que en dichas fechas el IFAB considere que México cumple con los estándares para implementarlo, acreditará a la Liga MX.

¿Cuándo se podrá usar el VAR en caso de que la Liga MX sea certificada?

El IFAB tomará una decisión tras la fecha 16, la penúltima del torneo regular, aunque la Femexfut no sabe si la decisión se anunciará inmediatamente o tomará cierto tiempo.

Si el visto bueno es inmediato, "será decisión de los involucrados, es decir, clubes, dueños y televisoras" implementar el VAR en la fecha 17, la última de la primera fase, o sólo hasta que inicie la Liguilla (playoffs), declaró Arturo Brizio, jefe de la Comisión de Ábritros de la Femexfut.

"Incluso podríamos dejarlo para el próximo torneo (enero de 2019)", señaló el ex árbitro. En caso de que no se consiga la acreditación, la Femexfut "intentará lo más pronto posible" aplicar de nuevo ante la IFAB, Gilberto Hernández, secretario general de la Femexfut.

¿Quiénes estarán en la cabina del VAR?

El mínimo reglamentario será de dos personas: el asistente de videoarbitraje (VAR o VAR 1) y el asistente del asistente de videoarbitraje (AVAR o VAR 2).

Además, habrá un operador que rebobinará, repetirá y mostrará diversos ángulos de las jugadas a revisarse, y un ingeniero de audio que coordine la comunicación entre la cabina y el árbitro central del partido en turno.

¿El VAR será independiente de las televisoras?

De acuerdo con el presidente de la Femexfut, Yon de Luisa, sí. "Es a prueba de balas, no dependemos de la buena voluntad de las televisoras para el momento de la toma de decisiones", aseguró esta semana.

"En todas las Ligas donde se usa, la señal es de las empresas que tienen los derechos, y nadie más puede tener cámaras, son ellos los que generan las imágenes, pero no vamos a depender de los productores para ver las repeticiones, eso se genera directamente en la unidad del VAR", añadió De Luisa.

¿En caso de acreditación, en qué partidos se usará el videoarbitraje?

En caso de que todo salga según lo esperado, sólo los partidos de la Liga MX contarán con el VAR. Ni los duelos de Copa MX ni los del Ascenso MX -la segunda división- contarán todavía con el videoarbitraje, aunque la Femexfut buscará que en el futuro estos torneos también cuenten con la acreditación.