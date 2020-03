El Vencedor cedería la categoría al Atlético Marte

Todo apunta a que la participación de El Vencedor de Santa Elena como equipo de la primera división tiene las horas contadas ya que al concluir su primera temporada en el circuito mayor la familia Claros con su empresa CLAYA S.A. DE C.V., el mayor sostén económico que ha tenido el equipo de Santa Elena desde su ascenso el año anterior, dará un paso al costado para la temporada 2020-2021 por decisión propia.

La decisión es anunciada luego de lidiar con marcados inconvenientes fuera del marco deportivo insostenibles para el presidente de El Vencedor, Marlon Rafael Claros y su familia para seguir al frente del equipo usuluteco.

Claros le confesó a Deportes LPG ser seguidor de Atlético Marte desde su niñez y reiteró que de no haber empresarios de las ciudades de Usulután o de Santa Elena que sostenga al equipo en la nueva temporada cederá sin costo la categoría a tres potenciales equipos de segunda división: Platense de Zacatecoluca, Dragón de San Miguel y Atlético Marte de San Salvador, aunque Marlon Claros no niega que ya existen pláticas informales con Hugo Carrillo, actual presidente de la FESFUT y de Atlético Marte para que a futuro el equipo bandera pueda retornar a la primera división con la categoría tabuda.

¿Qué pasará con el futuro de El Vencedor?

Como familia, mis hijos y la empresa que represento estamos primeramente agradecidos con el fútbol nacional porque siempre hemos sido exitosos en los diferentes proyectos deportivos que hemos tenido y tristes a la vez porque la empresa ha invertido en nuestro fútbol sin esperar alguna recompensa a cambio, pero sí al menos esperar el agradecimiento, el respeto y el reconocimiento que creemos nos hemos ganado y no los insultos, el irrespeto a la familia y a la empresa familiar como lo hemos vivido en algunos momentos en nuestro paso como dirigentes deportivos.

¿Es esa la razón por la cual como familia no seguirán en El Vencedor?

En cierta medida sí ya que la inversión que se ha hecho hasta ahora en puestos como tesorero en la primera junta directiva de Luis Ángel Firpo en segunda división, en el proyecto llamado Los Toros en segunda división y en equipos como Municipal Limeño, Atlético Marte, Audaz, Independiente y ahora El Vencedor supera esa inversión familiar los $250 mil dólares. Mis propios hijos me han dicho que ha sido un chiste muy caro pero al final la historia lo marcará a uno.

Entonces, ¿qué pasará con la categoría de El Vencedor?

Lastimosamente la gente, la afición de Santa Elena no saben lo que tienen, piensan que el equipo aún está en tercera categoría donde lo encontramos cuando nosotros como empresa tomamos la categoría en segunda división de Luis Ángel Firpo un torneo anterior El Vencedor terminó octavo y luchando por no descender a la ADFA de Usulután. Cuando llegamos en el primer torneo de la segunda división en el 2017 el primer torneo quedó en el último lugar, fue el año que Limeño ascendió, tuvimos que hacer al siguiente torneo una reingeniería en el plantel y Dios nos bendijo y logramos meternos en los primeros ocho lugares y clasificamos, fue en el tercer torneo que quedamos campeones de segunda división y al siguiente torneo logramos el ascenso a la primera división.

¿Era rentable sostener a El Vencedor?

El costo ha ido variando torneo tras torneo ya que en el primer torneo al frente de nosotros el presupuesto en segunda división fue de $8,950 dólares mensuales incluyendo el cuerpo técnico, ya en el segundo torneo ascendió a $12 mil dólares, luego fue de $14,975 dólares cuando logramos el ascenso. Solamente Santiagueño y El Vencedor han logrado ascender a la liga mayor, caso contrario de Firpo que ha llegado comprando la categoría, es una satisfacción cara pero lo que duele es sufrir la despotricación que hemos sido objeto por desconocimiento.

¿Hay manera que El Vencedor siga militando en primera división con ese nombre para la próxima temporada?

Como familia ya hemos definido nuestra postura y acordamos que si existen un grupo de empresarios, de personas de la vida social de Santa Elena, excepto políticos, nosotros con gusto entregamos el equipo a El Vencedor con cuentas saldadas ya que vamos a entregarlo sin deuda alguna, si por alguna razón decidimos seguir en el fútbol en lo personal o como familia será fuera del signo de El Vencedor, es la única manera en que El Vencedor siga con ese nombre en liga mayor; de no ser posible entonces vamos a evaluar la posibilidad de ceder la categoría sin costo alguno a un equipo de la segunda división que tenga las condiciones mínimas para sostener al equipo, entiéndase que debe tener al menos una sede acorde a las exigencias de la liga mayor. Como familia hemos acordado que en ningún momento vamos a vender la categoría de El Vencedor para sacar provecho propio, vamos a cederlo sin deudas pendientes.

De no haber personas en Santa Elena o en Usulután que no tengan la capacidad o la voluntad de sostener a El Vencedor, ¿qué pasará?

Si eso sucede entonces vamos a escuchar ofertas de equipos en segunda división que puedan sostenerlo. Por experiencias que he vivido equipos como Topiltzín, Aspirantes y otros no tienen una sede acorde a lo exigido, para mí solamente Dragón, Atlético Marte o Platense están llamados para ascender, tienen una infraestructura mayor que el resto de equipos de segunda división, por historia.

Entonces ¿es verdad el rumor que El Vencedor le puede ceder la categoría al Atlético Marte para la nueva temporada sin costo alguno?

Siempre me ha gustado ir de frente y decir la verdad, ese rumor desde que el equipo ascendió se ha hablado de eso. Desde que el equipo ascendió, tres o cuatro días antes de la final de ascenso como familia y como empresa nos íbamos a apartar de El Vencedor. Desde mi juventud conozco la historia de Atlético Marte, desde que jugaba en segunda división y lo enfrentaba me dolía, fuera farsante, un mentiroso negar que soy marciano, en Usulután todo el mundo lo sabe, guardo la camisa de aquel Marte que descendió de primera división la primera vez, es un sentimiento que poseo desde mi niñez. Con el único equipo en que podría seguir como dirigente en primera división sería con Atlético Marte y no con otro proyecto deportivo,

¿Hay pláticas concretas para finiquitar el traspaso de categoría al Atlético Marte al final de este torneo?

De manera oficial nunca me he reunido con la dirigencia de Atlético Marte para tocar este tema. Sí he platicado con el licenciado Hugo Carrillo pero de manera informal. Vivimos en un país pequeño y no tardará ese día en que nos sentemos para firmar ese traspaso. Si Dios lo permite haríamos ese traspaso; reitero que no hay una plática formal con la dirigencia de Atlético Marte, me he reunido con ellos como amigos, tengo una gran amistad con el licenciado Carrillo, pero solamente como amigos y no como dirigentes, solamente nos hemos reunido de manera informal con dirigentes de Marte pero al final creo que a más tardar en la primera semana de junio podríamos llegar a un acuerdo, pero aclaro que ceder la categoría sin costo ya sea al Dragón, Platense (si no logra ascender de manera deportiva) o al Atlético Marte es la opción B ya que la primera opción es encontrar a personas de Usulután o de Santa Elena que quiera tomar la responsabilidad de El Vencedor; de no haber nadie que tome el reto entonces buscaremos al equipo de segunda que se responsabilice de verdad ya que lo recibirán sin deudas salariales porque hasta el momento El Vencedor ha cancelado salarios hasta el 17 de marzo, está al día.