El Vencedor confirmó cesión de su categoría al Atlético Marte

La dirigencia de El Vencedor de Santa Elena, en voz de su presidente Marlon Rafael Claros, confirmó vía telefónica a Deportes LPG que llegó a un acuerdo verbal con su similar de Atlético Marte para ceder sin costo su categoría para la temporada 2020-2021, tal como lo anunciara el mes anterior a este rotativo.

Claros Vásquez aseguró que "de haber podido hacerlo en esta semana ya lo habría hecho (sobre la entrega de la categoría) pero puedo decir que lo único que hace falta para oficializar la entrega de categoría de El Vencedor para Atlético Marte es firmar el documento el cual se hará luego que pase la crisis sanitaria y las restricciones que existen por ahora", destacó el dirigente usuluteco de 52 años.

Sobre los acuerdos y condiciones a que han llegado con la dirigencia marciana, el pope del equipo de Santa Elena afirmó que ya están puestas sobre la mesa y que solamente falta firmar el traspaso de categoría.

"Verbalmente ya hay un acuerdo con ellos y será decisión de Atlético Marte si desea tener en cuenta al plantel actual y su cuerpo técnico, platicamos con el licenciado (Hugo) Carrillo a principio de este mes y se llegó a un feliz acuerdo, creo que debemos hacerlo en un acto público", acotó el dirigente oriental.

Sobre su futuro en la próxima dirigencia de Atlético Marte donde expresó con anterioridad que aceptaría formar parte de la dirigencia bandera, Claros Vásquez fue tajante en afirmar que "vamos a formar parte de la nueva junta directiva de Atlético Marte, serán ellos los que decidan qué puesto ocuparé, estamos a la espera de llegar a una fecha concreta para hacer el traspaso de la categoría", destacó.

El dirigente usuluteco aclaró además el futuro del actual plantel naranja y blanco tras el anuncio oficial de la cesión de su categoría a los marcianos.

"Nosotros desde que iniciamos el torneo Clausura y en base a la respuesta de la alcaldía de Santa Elena y que nadie se esa población ni de Usulután dijeron que tomarían al equipo para mantenerlo en primera división en la próxima temporada fue que a todos los jugadores que llegaron para este torneo les hablé claro que firmarían sólo para el Clausura 2020 y el resto de jugadores tenían un contrato de toda la temporada", explicó.

"Todos los jugadores han quedado como agentes libres y cuando se dijo sobre el pago del 50% de su salario luego del parón de la liga dijimos claramente que se les cancelaría todo, les confirmé que se les cumplirá los premios pactados y estamos valorando estar al día hasta el 20 de marzo", confesó.

Claros confirmó que la junta directiva de El Vencedor se reunirá con el plantel de jugadores hasta que concluya la fecha de la cuarentena domiciliar.

"Nos íbamos a reunir originalmente con el plantel para el 23 de marzo pero por lo de la cuarentena domiciliaria se hará hasta que ésta se levante", expresó.

Claros Vásquez dijo además que "se les cancelará todo hasta el 20 de marzo junto a los premios acordados para cada jugador conforme a lo que estipula su contrato. El jueves pasado convoqué al contador y al auditor del equipo y ellos comenzaron a preparar los finiquitos en mi oficina pero gente del Ministerio de Trabajo nos obligaron a cerrar mi oficina por el tema de la cuarentena y nos ordenaron que se abra hasta que esto finalice".

Sobre la decisión de cancelar los salarios de los jugadores de El Vencedor hasta el 20 de marzo más los premios prometidos, el presidente del equipo usuluteco dijo que "ningún jugador ha dicho no estar de acuerdo o ha exigido que se les cumpla todo el contrato hasta el 31 de mayo, he platicado con (Joel) Almeida y con (Fabricio) Alfaro que son los voceros del plantel pero sí los jugadores nos han pedido que les apoyemos en estos dos meses sin salario y como familia les he dicho que vamos a estudiar esa petición y que es posible aceptarlo pero les vamos a comunicar después", concluyó.