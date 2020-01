El Vencedor y el Once, con triunfos valiosos en fecha 2

El Vencedor y 11 Deportivo fueron los grandes ganadores en el arranque de la segunda fecha del torneo Clausura 2020. Ambos sacaron triunfos que saben a dulce y treparon en la tabla de posiciones.

Los tabudos son líderes provisionales del certamen, al sumar seis unidades gracias a su triunfo in extremis sobre el Chalatenango, mientras que el Once redujo a cuatro los puntos de distancia con el Jocoro, en la pelea por el no descenso.

El Limeño, rival de los ahuachapanecos, fue el que pagó más cara la derrota, por ser la segunda consecutiva en el inicio de este torneo, y se mantendrá en el sótano, de momento. Si Sonsonate no puntúa el domingo, los cucheros serán los únicos sin sumar enteros.

El Limeño no pudo sumar sus primeros puntos y cayó ante un aguerrido sotanero 11 Deportivo, que sacó la victoria en casa y contó con los goles de Enrique Contreras y Brayan Paz. Por el conjunto de Misael Alfaro, que suma dos caídas al hilo, descontó Harold Alas en los minutos finales.

Comenzó el partido en el Simeón Magaña de Ahuachapán. Apenas a los 11 minutos, Francisco Quinteros, árbitro central, anuló un tanto al Once, por fuera de lugar, y a los 13, el Limeño tuvo que mover sus piezas a raíz de la lesión del joven Luis Méndez, que regresaba de trabajos con selección nacional.

El primer tanto llegó para los occidentales, a los 16 minutos, gracias a Enrique Contreras, que solo tuvo que cerrar en un pase retrasado en el área de Fernando Castillo, quien antes de la asistencia se liberó de dos marcas.

Volvió a probar dos minutos después el cuadro de Juan Cortés. Insistió en el área de Meme González y tanto Anthony Roque, de media distancia, como Contreras, con un testarazo, se animaron. Era más sólido el equipo de Ahuachapán en su generación de fútbol.

Se desesperaba el Limeño y su entrenador se molestó, recibiendo la tarjeta preventiva. Pero ese ímpetu de los cucheros los hizo llegar a marco y de no ser por una triple tapada de Yimmy Cuéllar, los de Santa Rosa habrían empatado el score.

En la segunda mitad, los orientales comenzaron con intensidad y asustaron a Yimmy con un cañonazo potente al poste. Luego llegaron las variantes: Christopher Galeas, que reemplazó al lesionado Luis Méndez, se fue a los 53 para dar ingreso al delantero centro Harold Alas, mientras que Juan Cortés refrescó la zona media con la entrada de Christian Sánchez en lugar de Tony Roque.

Puso más gente de marca el Once, con la entrada de Kevin Menjívar, pero lejos del cerrojo, al cuadro de Cortés le salió la fórmula porque otro de los ingresados de cambio, Brayan Paz, anotó en una acción de media vuelta a los 70 minutos y puso en jaque a los de Misa Alfaro, con el 2-0.

Una jugada entre Clayvin Zúniga y Harold Alas permitió al segundo anotar el descuento ante los fronterizos, aprovechando un descuido sobre lo último en la zona baja de los locales (m. 87).

FORMACIONES :

11 DEPORTIVO

1. Yimmy Cuéllar

4. Óscar Almendares

12. Raúl González

2. Rómulo Villalobos

16. Marvin Morales

10. Fernando Castillo

5. Anthony Roque

6. Wálter Chigüila

14. Elvin Alvarado

8. Enrique Contreras

17. Marco Granados

DT: Juan Cortés

LIMEÑO

22. Manuel González

6. William Mancía

16. Mario Martínez

20. Emerson Lalín

17. Fidel Jiménez

23. Kevin Oviedo

5. Isaac Zelaya

10. Yuvini Salamanca

14. Luis Méndez

8. Edwin Sánchez

21. Clayvin Zúniga

DT: Misael Alfaro

JOCORO - METAPÁN



Los fogoneros buscaban aprovechar el calor de Santa Rosa de Lima, donde fueron locales por obligación, pero no pasaron de un errático empate sin goles ante el Isidro Metapán, lo que recorta las distancias en la pelea por el no descenso a solo cuatro puntos.

Los jaguares, por contraparte, iniciaron cayendo con el Alianza en este torneo y la victoria no se les dio en el Ramón Flores Berríos

Víctor Coreas, timonel calero, sigue sin poder dirigir desde la cancha al Metapán, debido a que el club aún no tiene el finiquito del extécnico Edwin Portillo, quien terminó la fase regular del torneo anterior con los jaguares.

Tras la pausa del medio tiempo, Coreas mandó a la cancha al móvil Marvin "Choma" Márquez, en lugar del seleccionado nacional David Díaz, que tuvo 45 minutos en cancha pero no pudo debutar con gol. Al final, nadie pudo mover las cosas.

FORMACIONES:

METAPÁN

1 Óscar Pleitez

5 Moisés Mejía

2 Milton Molina

4 Raúl Renderos

30 Julio Cerritos

10 Jomal Williams

19 Rudy Batres

27 Carlos García

22 Heiner Caicedo

23 Cristian Cisneros

11 David Díaz

DT: Víctor Coreas Privado

JOCORO

14 Wálter López

6 Ferdis Hernández

3 Moisés Hernández

12 César López

20 Luis Rodríguez

7 Kevin Melara

5 Francisco Escobar

29 Kevin Zidane Martínez

30 Moisés Hernández

9 Edgar Cruz

10 Diego Areco

DT: Juan Sarulyte

EL VENCEDOR - CHALATENANGO

El Vencedor aprovechó su propuesta ofensiva en Usulután y repitió el buen momento como local que vivió en el torneo pasado, ganando al Chalatenango por la mínima y manteniéndose aferrado a los primeros puestos del torneo, a falta de lo que hagan Alianza, FAS e Independiente, este domingo. De momento, los helénicos son líderes.

La primera mitad parecía teñirse de negro y naranja en algunos tramos. Ramón Rodríguez se mostró ofensivo por la banda y tuvo la primera, a los seis minutos, y luego fue Ever Rodríguez quien probó a los 20.

Jhon "Tractor" Machado, autor del 0-2 en la visita al Sonso, también amenazó la portería de Yonathan Guardado y en una acción individual sacó un remate que apenas se marchó fuera, sobre la media hora. Antes, el zaguero Reynaldo Aparicio se fue amonestado.

Sin goles, usulutecos y norteños se marcharon a las duchas sin goles. Pero en el segundo tiempo, el Tabudo se puso arriba con una diana de Alexis Maravilla, a los 83 minutos, tras un testarazo en el área de los alacranes.

FORMACIONES:

EL VENCEDOR

24 Joel Almeida

2 Alexis Maravilla

5 Reynaldo Aparicio

20 Eduardo Vigil

19 Amílcar Bermúdez

14 Fabricio Alfaro

22 Ever Rodríguez

21 Ramón Rodríguez

11 Kerin Perlera

9 Jhon Machado

DT: Nelson Ancheta

CHALATENANGO

25 Yonathan Guardado

3 Joel Ortega

2 Félix Sánchez

16 Héctor Cruz

17 Alexis Ardón

7 Jairo Henríquez

26 Brayan Landaverde

10 Miguel Lemus

11 Boris Morales

9 Irvin Valdez

20 Saúl Cabrera

DT: Juan R. Sánchez