El actor Will Smith sorprende a Neymar

La emoción del brasileño Neymar al conocer al actor estadounidense Will Smith, uno de los ídolos del jugador del París Saint Germain. Así fue el encuentro que Neymar definió como "uno de los mejores días de su vida". Video: cortesía

A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on May 8, 2019 at 12:26pm PDT