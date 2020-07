"El acuerdo con Chalatenango no significa que no pueda ampliarse a otro club de El Salvador"

Emelec, uno de los históricos del balompié ecuatoriano, tendrá un acuerdo de cooperación con Chalatenango para 2020-2021. Ese plantel suramericano colaborará con la dirigencia norteña en el desarrollo de estructuras formativas (fuerzas básicas) enviar jugadores formados en sus filas y una asesoría administrativa para el manejo del plantel.

Pero de acuerdo con el presidente del equipo de Guayaquil, Nassib Neme, ese acuerdo establecido con los norteños ahora no significa que en un futuro no se pueda sellar con otro plantel de la primera división del balompié salvadoreño.

¿En que consiste este acuerdo con Chalatenango?

Este es un acuerdo de cooperación para ayudar al club Chalatenango para establecer mecanismos y metodologías en el manejo deportivo del primer equipo y divisiones formativas y scouting de jugadores. Esto último será para darle preferencia en la transferencia de jugadores que en algún momento el club necesite. De momento, el acuerdo es ese y se puede ampliar a futuras colaboraciones como ayudarlo en el manejo de divisiones formativas y áreas de marketing.

¿Cómo se produjo este convenio?'

Tuvimos una aproximación a través de nuestro director deportivo y luego nos pusieron en contacto a las planas directivas de ambos clubes. A partir de ahí desarrollamos un apoyo que tiene que ver ahora en un 100 por ciento en la parte deportiva, pero en en un futuro se puede ampliar a otras áreas de marketing, administración, manejo de scouting de jugadores. Tenemos con Chalatenango ahora una prioridad, si ellos así lo requieren, poderles suministrar jugadores de nuestro plantel. Emelec tiene cerca de 500 jugadores en estructuras formativas y prestados a distintos clubes. Esta operación va a abrir nuestra posibilidad de que cualquiera de nuestros futbolistas sea pretendido por ellos.

¿Por qué Chalatenango?

Logramos un acuerdo con Chalatenango, pero no significa que no pueda ampliarse a otro club de El Salvador. No hay una exclusividad específica para Chalatenango en El Salvador. Hemos hecho también un acuerdo con un club de Panamá y luego daremos asesoría a un nuevo club de la MLS, de Nueva York, que lo maneja David Villa. En El Salvador tenemos esta relación con Chalatenango.

¿Hay pláticas ahora con otro equipo de El Salvador?

De momento, no. Por este año, insisto, por este año, será con Chalatenango. Para el siguiente año puede ser posible darle apoyo a otro club. Nos vamos en concentrar en dar asesorías en estos clubes en las áreas que cada uno necesita. En el área de marketing y finanzas no se precisa por el nuevo club de la MLS. El apoyo a ellos está más orientado al desarrollo de estrategias deportivas, scouting de jugadores y luego poder fichar jugadores que podamos llevar a la MLS. En el caso de El Salvador está orientado al desarrollo de estructuras formativas (fuerzas básicas) y llevar jugadores nuestros al club chalateco. Pero también incluye una asesoría administrativa para el manejo de un club deportivo. Cada uno va a buscar de nosotros el conocimiento que necesita.

¿Tampoco iniciaron alguna plática con otros equipo cuscatleco antes de firmar con Chalatenango?

Con ninguno. Lo hicimos con Chalatenango, porque es un proyecto piloto que lo estamos inaugurando en El Salvador, Panamá y Estados Unidos. Este proyecto incluirá luego asesoría para construcción y desarrollo de escenarios deportivos, con lo máximo en tecnología. Al final, uno lo que aprende en el fútbol es compartir conocimientos. Retener conocimientos no sirve para nada , al final. Transmitir el conocimiento es lo que nos sirve a todos en esta actividad. No tenemos por qué no compartir lo que hemos logrado conocer.

¿Existe la posibilidad de que en este acuerdo ustedes se puedan llegar a interesar en un jugador de Chalatenango para llevarlo a sus filas?

Bueno, este acuerdo es de doble vía. Están abiertas las puertas para algún que nos pueda llegar a interesar. Pero nuestro apoyo al club Chalatenango es fortalecer sus áreas deportivas, scouting de jugadores y poderle proveer de jugadores. Pero si en algún momento hay un jugador del club Chalatenango que nos interesa, supongo que nos dará esa prioridad para poder ficharlo.