El apuñalamiento de Mónica Seles: el día que arruinó la carrera de quien iba a ser la mejor tenista de todos los tiempos

Su irrupción fue de tal magnitud, que pocos dudaban en1993 que la jovensísima Mónica Seles estaba llamada a convertirse en la mejor tenista de la historia.

Pero la tarde del 30 de abril de ese año le arruinó la carrera y nunca se pudo saber si esa predicción habría sido una realidad.

Fue el momento en el que un hombre, descrito como bajo y fornido, medio calvo, se inclinó sobre la barrera de seguridad y de manera rápida apuñaló por la espalda a la entonces número uno del mundo durante un partido en Hamburgo.

El grito de Seles interrumpió el rumor de las 6.000 personas que habían asistido a su encuentro de cuartos de final frente a la búlgara Magdalena Maleeva, que iba ganando en el segundo set 6-4 , 4-3.

This is the moment Monica Seles was stabbed in the back during a quarter-final match in Hamburg. Read our interview on how Monica learned to love herself again after the attack https://t.co/0SzNyqqAWl pic.twitter.com/x6Ua2q29PU