El arbitraje nacional también pausó sus actividades por pandemia de coronavirus

El vicepresidente de la comisión de arbitraje de la FESFUT, Joaquín Waldo Polío, confirmó que las actividades de entrenamiento y reuniones de los colegiados de las tres ligas del sector profesional del balompié de El Salvador han sido suspendidas, debido a la pandemia del coronavirus.

"Tuvimos una reunión y decidimos que no queremos exponer a ningún árbitro. Hemos suspendido entrenos y clases a los árbitros. La orden del gobierno es no tener reuniones con más de 75 personas. Este lunes nos reuniremos de nuevo como comisión, para ver qué otras determinaciones vamos a tomar. No sabemos cómo se va a comportar esto (coronavirus)", aseguró Polío en charla con EL GRÁFICO.

En paralelo, la dirigencia de la Primera división decidió este viernes suspender por un mes su torneo Clausura 2020, para evitar complicaciones de salud a sus hinchas, por la pandemia de coronavirus.

En cuanto a los árbitros, hasta el momento, no habrá pagos de parte de la comisión de arbitraje o FESFUT en el período en el que las actividades futbolísticas esten suspendidas.

Los colegiados cobran por partido a los equipos locales en las tres ligas del país. Los porcentajes en las remuneraciones varían, según la categoría.