La tristeza era visible en todos los jugadores de Águila. Muchos rostros agachados, mientras los aficionados que se hicieron presentes en el Ana Mercedes Campos le cantaban a su equipo en apoyo por el esfuerzo hecho.

Uno a uno se fue retirando al camerino. El último en hacerlo fue Santos Ortiz. Estaba devastado, como queriendo entender qué pasó y cómo quedaron eliminados en cuartos de final.

Pese al mal momento que conlleva quedar eliminados, luego de que ocho meses atrás había dado la vuelta olímpica de campeón, Ortiz dio la cara y habló con El Gráfico.

No pudo contener su tristeza hacia el trabajo arbitral, encabezado por German Martínez. "Vinimos a hacer un partido muy inteligente y no me gusta hablar mal del arbitraje pero dejó mucho que desear, el árbitro me decía que era anti Águila. Si se dedicaran a hacer su trabajo sería diferente. Águila de principio a fin dejó todo en la cancha, un balón parado nos pasó factura y no pudimos remontar, nos faltó ese plus para marcar arriba, quizá caímos en desesperación. Pero como digo el arbitraje es una pena, hoy dejo mucho que desear", afirmó.

El volante del cuadro negronaranja lamentó que el esfuerzo que se tuvo para llegar a esta instancia no rindiera más frutos."Es una lástima quedar eliminados. Varias fechas atrás nadie daba nada por nosotros pero en las últimas fechas cambiamos de actitud y clasificamos hasta con una jornada antes. Se jugó bien y ganamos los partidos pero nos tocó jugar contra Sonsonate y en el primer partido nos tocó estar con un jugador menos pero pesó la ventaja deportiva. Sabíamos que teníamos que jugar con eso y que no nos podían anotar acá".

Sin más que hacer, considera que el cierre de torneo no fue malo. "Cerramos bien el torneo, esperamos que siga la base del equipo. Vinimos a hacer un partido inteligente pero nada hay que reprocharle a los compañeros, tuvimos varias ocasiones. Ahora queda seguir trabajando porque esto no es de merecer sino de estar concentrados los 180 minutos, a prepararnos el próximo torneo porque este ya quedó atrás".