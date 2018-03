“El árbitro nos insultaba”

Lee también

Rodolfo Zelaya, delantero de El Salvador, criticó el desempeño del árbitro principal, el guatemalteco Wálter López en el juego de este viernes ante Panamá, por la jornada cuatro de la Copa Centroamericana.El atacante de la Azul mencionó que el colegiado chapín favoreció a la selección canalera.“Nos cometían faltas y él (López) no las pitaba. Incluso nos insultaba en la cancha. Él debe ser profesional. Yo sé que él manda en la cancha, pero eso no implica que nos esté insultando a los jugadores”, explicó Fito.Zelaya reconoció que la expulsión de Richard Menjívar, apenas en el minuto 28, influyó de manera directa en el resultado porque obligó al equipo a duplicar los esfuerzos físicos para tratar de mantener el cero en la portería.“Nos botó el primer tiempo. Tuvimos que luchar con 10 hombres y eso fue difícil contra una selección de Panamá que no necesita ayuda. Hoy los favoreció el árbitro”, expuso el delantero de Alianza.Zelaya también consideró que en la jugada que derivó en el gol de la selección canalera existió una falta sobre Roberto Domínguez que no fue señalada.El delantero también tuvo palabras del juego de mañana contra Nicaragua en la quinta jornada.“Se viene un partido complicado. Sabemos que Nicaragua ha mejorado mucho y va a ser difícil, pero nosotros vamos a salir a buscar los tres puntos para conseguir el boleto a Copa Oro”, expresó el atacante.