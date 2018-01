"El arroz estaba cocido pero el árbitro nos llenó de tiros libres"

El brasileño Eraldo Correia, técnico de Firpo, no ocultó su bronca al final del partido en que empataron a un gol ante el local Isidro Metapán luego de que los jaguares les quitaran los tres puntos de la bolsa con un gol un extremis luego que el juez Corona concediera siete minutos de compensación.

"Ni el fútbol ni la vida es siempre justa con el que mejor hace las cosas, el arroz ya estaba cocido, ya teníamos tres puntos y mi querido árbitro (Geovanni Corona) nos llenó de tiros libres, toda pelota cobrada a balón parado fue contra nosotros, pero contento por lo hecho esta noche por mis jugadores, me siento orgulloso de ellos", destacó el estratega sudamericano.

Agregó que "es un equipo lleno de cipotes que están haciendo bien las cosas y lo importante es que seguimos sumando fuera de casa, un punto en Santa Rosa de Lima y ahora un punto más en Metapán, lo que importa es que seguimos sumando".

Sobre el invicto de su plantel tras cuatro fechas del Clausura, "Timbauba" admitió que "el hecho de no perder es prueba que las cosas se están haciendo bien, tenemos un buen vestuario, hay mucho coraje en cada juego, hay mucha unión, mucho sacrificio. He elegido a mis jugadores, he demostrado que no me he equivocado con traerlos".

Finalmente, Correia advirtió que "la lucha por el descenso sigue abierta hasta la última fecha, he dicho que este torneo será difícil para todos, no solo para Firpo o para Sonsonate, será para todos, no importa que se esté arriba o abajo".