"El atletismo cambió mi vida"

Cuando Gloria Sandoval habla del atletismo lo hace con mucha emoción. Considera que el deporte le dio dos cosas que valora mucho: madurez y una perspectiva diferente de su vida. Luego de una ausencia de dos años, decidió retomar el deporte de la mano del entrenador Ernesto Selva. Dice que volvió con dudas y con muchas deficiencias, pero que eso no la desalentó y ahora está firme en lograr sus objetivos.

Actualmente es estudiante de primer año en economía y negocios y muy pronto piloto, un sueño que quiere cumplir y por el que está dispuesta a luchar, sin dejar de lado el atletismo, su pasión. Ha sido campeona centroamericana y busca llegar más alto.

Gloria Sandoval, atleta de vallas. Fotos: Javier Aparicio.

¿Cuándo comenzó en el atletismo?

En el 2012 con Kids Athletics que es prácticamente una introducción al atletismo. Fue eso lo que hizo que me enamorara del deporte. Practiqué baloncesto por muchos años y el fútbol siempre me gustó. También hice karate y natación, pero ninguna me llenó tanto como el atletismo.

¿Por qué decidió retirarse del deporte?

Me retiré por dos años y por muchas razones… no me quedaba tiempo por el colegio. Estudiaba de 6:40 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Yo vivo lejos del estadio y venía tarde a los entrenos, no lograba completarlos. El estadio (“Mágico” González) se llenaba tanto (de gente) que interrumpía lo que hacía. Me sentía desmotivada.

¿Por qué regresó?

Durante la cuarentena empecé a hacer ejercicio en casa. Le dedicaba dos horas diarias y me daban ganas de volver al deporte. Me sentía motivada, pero no encontraba las herramientas para volver. Con mi actual entrenador (Ernesto Selva) y me dijo que volviera al atletismo. Yo ya estaba en forma, él me motivó y cuando podíamos volver a entrenar, en julio del año pasado, volví y me enamoré de nuevo del atletismo.

¿Fue difícil volver luego de dos años fuera?

Me costó un poco adaptarme. Me di cuenta que estaba nula de conocimientos (del atletismo), tenía muchos errores técnicos, muchas deficiencias a pesar de que había estado años en el deporte. Pero mi entrenador tuvo mucha paciencia, fue empático y he mejorado mucho.

¿Por qué se especializó en vallas?

Es una prueba chivísima. No solo es de correr y pasar cosas, sino que ayuda a entender que en la vida no son obstáculos, sino vallas las que hay que superar. Siento que entre más superemos, nos volvemos mejores. Es una prueba que te ayuda a ser rápido, a ser técnico. Es la mejor prueba que hay.

¿Cómo combina el estudio con el deporte?

Ya hice mi plan, mi horario para cumplir con todo. Actualmente estoy estudiando economía y negocios en el ESEN y este mes inicio en el Centro de Entrenamiento Aeronáutico para ser piloto, que ha sido mi sueño desde pequeña, siempre me han encantado los aviones, viajar, la geografía. También quiero estudiar ingeniería aeronáutica, es algo que ya lo tengo contemplado.

¿Cuáles son sus metas en el deporte?

Quiero superarme a mí misma, que mi cuerpo me permita llegar a mi máximo potencial. Yo trato de ser realista, pero también optimista y ponerme objetivos altos. Quiero ganar el Centroamericano de mi categoría y los Juegos Centroamericanos de Santa Tecla. El atletismo cambió mi vida.

((FICHA TÉCNICA))

Nombre: Gloria Alejandra Sandoval Romero

Data: San Salvador, 20 de febrero de 2002

Estatura: 1.73 metros

Peso: 130 libras

Inicios: en 2012

Palmarés: Ha sido campeona centroamericana en tres ocasiones: dos en 2017 y una en 2016. Plata en 2015 y dos bronces en 2017 en eventos centroamericanos. También participó en Codicader.