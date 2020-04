El barbero que sueña dirigir en la liga mayor

Marvin Osael Rosales jugó 12 años en equipos de la segunda y tercera división, es un barbero de profesión muy reconocido en San Miguel que sueña con graduarse como entrenador de fútbol y dirigir en la primera división.

Ya dio los primeros pasos en el campo académico al cursar con mucho sacrificio y dedicación los cursos clase D (fútbol base) y C (habilita para dirigir en tercera división) que imparte la Asociación de Entrenadores de Fútbol de El Salvador (AEFES).

“Mi principal sueño es dirigir en la primera división, tener la oportunidad de tomar un grupo de jugadores y entrenarlos; hacer bien las cosas, quiero llegar, como todos los entrenadores, a la liga mayor, me falta el curso B y A, para lograrlo”, explicó.

Considera que “tengo la capacidad, muchas personas me vieron, saben que trabajo con honestidad, tengo el código de ética, lealtad que es importante en esta carrera”, remató.

Hace un año, "el Gallo" Rosales, jugó con el Aspirante de la segunda división y luego se dedicó a su trabajo de barbero, aunque no descarta volver este año al fútbol de la segunda división. Cumplió en julio pasado el curso de entrenador clase D y desde octubre de 2019, el curso clase C. Aprobó todas las materias y solo resta la graduación (suspendida por la pandemia), para tener en manos su título que habilita para dirigir en la tercera división.

DE BARRER A EMPRESARIO

A los 15 años de edad, fue contratado para hacer a diario la limpieza en la Barbería Oriental de San Miguel, una de las preferidas de los migueleños, don Rutilio era el dueño junto a sus dos hermanos. Fue el punto de partida en el arte de la barbería, pero luego dejó este trabajo para dedicarse al fútbol profesional. Pero su destino estaba marcado en este oficio.

Sostuvo que “don Rutilo tenía la mejor clientela de San Miguel, y con él trabajaban dos personas sordas (hermanos), aprendí el oficio. Llegué a barrer y aprendí a cortar pelo. Mi familia me había dicho que tenía que aprender un oficio, (aunque) me apasionaba el fútbol. Me gustó este trabajo porque es tranquilo, sin ensuciarme, con aire acondicionado, tranquilo y le daba imagen a la gente con su corte de pelo, eso me motivó a seguirlo haciendo”.

Comenzó su carrera en el año 2007 con el Estrellas del Sur de la tercera división y en 2014, jugando con el Ciclón del Golfo de la segunda división, recibió la oportunidad de dirigir al equipo unionense, tras la salida del entrenador David Ramírez.

Luego de perder el partido de ida de los cuartos de final ante el Chalatenango (0-1), Rosales tomó el timón y los unionenses ganaron el juego de vuelta (1-3), clasificaron a la semifinal, donde fueron eliminados por el Marte Soyapango, dirigido por el entrenador Edgar Henríquez.

Su asistente fue Leonel “el Apache” Guevara, por orden del presidente del equipo, Pablo Salamanca. Ambos eran jugadores activos del equipo, pero Guevara estaba lesionado. Rosales aprovechó para implementar todos los consejos recibidos en otros equipos, cuando fue dirigido por Carlos Romero, Nelson Ancheta y Omar Sevilla, entre otros.

En este equipo sufrió problemas económicos y como sabía cortar pelo, montó un taller en su casa. Una silla sencilla y un pequeño espejo fueron sus compañeros de viaje “no podía depender de un solo ingreso, sucedió una crisis económica en el Ciclón del Golfo, por eso puse mi barbería. Puse el taller en mi casa (2012), cortaba pelo a mis amigos: Manuel González, y entrenadores como Carlos Romero, Luis Zapata, todo simple, bien básico”.

En 2017 trabajó como gerente en una reconocida barbería en San Miguel y ese año tomó el impulso por poner su propia barbería, la Versace BarberShop, en el barrio El Calvario de la ciudad migueleña. “gracias a ese esfuerzo tengo mi negocio y me queda tiempo para estudiar para ser entrenador de primera división en el futuro”, concluyó.