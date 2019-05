El campeón Águila, de gira sin sus extranjeros

Aún el campeón Águila no tiene vacación. Dos días después de alzarse con el título del Clausura 2019 reanudó su preparación. El martes, por la tarde, tiene previsto realizar una práctica previo a su viaje del miércoles por la mañana hacia la ciudad de Houston, Texas.

El cuadro emplumado pactó desde abril jugar dos partidos de exhibición en Estados Unidos. El rival es Real España USA, un equipo amateur que participa en la River Park Soccer League y que actualmente participa en la tercera Copa La Prensa en Houston.

El técnico de Águila, Carlos Romero, comentó ''Tenemos compromisos adquiridos anteriormente y los asumimos con responsabilidad. Debido a que los cuatro extranjeros tenían planificado viajar para sus países esta semana (Joaquín Verges, Waldemar Acosta, el capitán Andrés Quejada y Richar Mercado) no contaremos con ellos. Viajará una delegación de 18 jugadores nacionales''.

Tampoco acompañan al grupo los jugadores Marlon Trejo, Víctor Turcios y Walter López por procesos migratorios pendientes.

El timonel del equipo descartó que hayan pensado en invitar jugadores de otros equipos como lo hizo Municipal Limeño en marzo. ''Fui muy enfático y serio de no permitir que nadie que no sea del club viaje en esta gira. No es el caso de Águila contar con otros jugadores de la liga local''.

El primer juego se disputará el jueves 30 de mayo a las 8:00 p.m., hora local en Houston (9:00 p.m., en nuestro país) en el Butler Stadium.

Real España USA, que es líder del Grupo 1 en la 3a. Copa La Prensa, contará con el portero Yimmy Cuéllar, quien el torneo pasado militó para Sonsonate FC y otro exjugador salvadoreño.



El segundo encuentro será el sábado 1 de junio, siempre contra Real España USA, en el Franklin Field en Dallas. Será el mismo horario (9:00 p.m., hora en El Salvador).