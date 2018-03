El campeón salió a luz

Lee también

Con goles de Sergio Souza y de Marlon Cornejo, el campeón Santa Tecla firmó anoche su primer triunfo del torneo liguero al derrotar 2-0 a un Sonsonate que dejó su orgullo y su fútbol en tierra cocotera.Fue un juego movido en los primeros minuto donde Santa Tecla tocó la puerta sonsonateca y esa apuesta ofensiva de los locales brindó sus frutos al 12', cuando el charrúa Sergio Souza se acomodó la pelota fuera del área que Sonsonate perdió en su mediocampo y sacó un derechazo para vencer a Óscar Martínez con un tiro franco y a baja altura para marcar el 1-0 de manera justa.Sonsonate se equivocó en el primer tiempo a la hora de intentar montar su ataque, ya que no tuvo al jugador que brindara esa pausa necesaria a la hora de la transición.Santa Tecla tuvo en el uruguayo Souza la bujía que manejó la media cancha de los periquitos, ya que movió a su voluntad los hilos el partido a su antojo, con cambios de juego precisos que ayudaron a los tecleños a envolver a Sonsonate, que nunca fue capaz de sacudirse ese dominio local que se traducía en el marcador.Pero el partido cambió de manera radical al 39', cuando Sergio Souza, en un choque contingencial con el portero visitante, Óscar Martínez, salió del juego lesionado de rodilla y fue trasladado de urgencia en ambulancia hacia un centro asistencial.La salida de Souza afectó en gran medida la salida tecleña, ya que perdió a su mejor hombre en la cancha y aunque ingresó Gerson Mayén por el sudamericano a fin de retomar su rol, Santa Tecla resintió en demasía su ausencia.El primer tiempo terminó con un Sonsonate chato, sin fuerza para llegar a la meta de Almeida, donde el portero azteca se pasó en gran medida de simple espectador en el primer tiempo y con el brasileño Zé Paulo pintado de amarillo por reclamos y simular faltas.El segundo tiempo comenzó sin sustituciones en la cancha pero siempre con la propuesta ofensiva de Santa Tecla ante un Sonsonate sin orden ni alma.La zaga visitante nunca logró cerrar los espacios que dejaba en sus bandas, donde Tamacas en asocio con Mayén abonaron para el 2-0 firmado por Cornejo justo al minuto 51 de juego.Cornejo no tuvo problemas para rematar a puerta luego de que la zaga cocotera se equivocó a la hora de salir cuando el juvenil Rodríguez perdió una pelota que terminó en el gol periquito.Castillo buscó con el ingresó del tico Condega por su compatriota Arias al hombre que le diera salida a su equipo, pero Santa Tecla mostró un fútbol ordenado, donde sus tres departamentos se brindaron plenamente para contener cualquier intento ofensivo de Sonsonate que solo tuvo arrestos en los últimos 10 minutos de juego, donde despertaron al meta Almeida con dos jugadas continuas de peligro que terminaron en tiros de esquina que la visita no aprovechó para alcanzar, al menos, el descuento en el marcador.