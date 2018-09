El dardo de Rakitic a Cristiano Ronaldo

Ivan Rakitic, seleccionado croata y jugador del Barcelona reveló su candidato a premios individuales como el The Best de la FIFA y no tiene duda para quién tienen que ser los máximo honores el próximo 24 de septiembre en la gala de Londres.

Para Rakitic, subcampeón con Croacia en el Mundial Rusia 2018, el argentino Lionel Messi debería ser uno de los infaltables en las nominaciones, pero en caso de que no esté su compañero del Barcelona el gran favorito debe ser Luka Modric. Desde su punto de vista no entra el portugués Cristiano Ronaldo.

“Si hay un premio individual que no pueda ganar Leo Messi, esta temporada sin duda deberá ser para Luka Modric. No me sorprendería ni siquiera que lo ganara con muchos votos de diferencia. Ha sido su año y me alegro muchísimo por él. Si el mejor no es Messi, tiene que ser Modric”, dijo Modric en una entrevista al periódico Marca.

El portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), el croata Luka Modric (Real Madrid) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) son los finalista para este galardón que reconoce al mejor futbolista del año.

La gala está prevista para el próximo 24 de septiembre en Londres y algunos, entre ellos Ivan Rakitc, ven con recelo que no estén Messi ni Antoine Griezmann.

Modric ya le ganó un premio a Cristiano al ser elegido mejor jugador del año para la UEFA, y Salah, finalista de la Champions y sería la primera vez que gané este galardón, mientras que Cristiano ya sabe lo que es ganarlo en las dos últimas ocasiones.