El debut no será completo

El Salvador debutará en la edición 14 de la Copa Centroamericana de la UNCAF en Ciudad de Panamá el próximo 13 de enero ante Costa Rica, con cuatro sensibles bajas en el 11 titular que mandará el colombiano Eduardo Lara, a raíz de sanciones acumuladas en la pasada eliminatoria de la CONCACAF hacia la Copa del Mundo en Rusia 2018.Los defensores Henry Romero y Alexánder Larín y los volantes Darwin Cerén y Gerson Mayén no serán de la partida ante los ticos en el estadio Rommel Fernández el próximo viernes 13 de enero, ya que deberán pagar un juego de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas (a excepción de Cerén, que fue expulsado ante Canadá el pasado 6 de septiembre).El volante del Terremotos de San José, de la MLS, vio roja al 56' del juego que El Salvador perdió 3-1 ante los canadienses, en la última fecha de la fase cuatro de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF.Por su parte, Henry Romero (89'), Alexánder Larín (90'+4') y Gerson Mayén (90'+5') fueron amonestados también en ese mismo juego ante los canadienses y acumularon todos su segunda tarjeta amarilla de la eliminatoria regional, por lo que deberán pagar también un juego de suspensión.Por su parte, Luis Pérez Guerrero, secretario general de la FESFUT, admitió que oficialmente no hay un informe por parte de FIFA de los jugadores sancionados por El Salvador en la última jornada eliminatoria celebrada el pasado mes de septiembre, pero que consultarán a las instancias pertinentes para pasar un informe oficial al seleccionador nacional, Eduardo Lara.“Oficialmente no tenemos un reporte de parte de FIFA sobre los jugadores sancionados, pero consultaremos a fin de tener el informe exacto y darlo a conocer al técnico Lara”, confirmó.Eduardo Lara dijo desconocer el estatus de los cuatro jugadores, pero sí admitió que serían bajas sensibles ante Costa Rica si se oficializan las sanciones de parte del ente regional.“Vamos a esperar el reporte que le puedan facilitar a la FESFUT, pero de ser concretas dichas sanciones serán bajas sensibles que deberemos solventar, aunque no hay que olvidar que tenemos jugadores capaces que pueden suplir dichas ausencias”, expresó el entrenador colombiano.