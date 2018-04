El del Clausura 2018 podría ser el descenso más caro... en puntos

El Dragón marcha último en la tabla acumulada y el sábado, si no logra ganar, firmaría su boleto a la segunda división con el puntaje más alto en la última década en la Liga Mayor.

A falta de una fecha para el cierre de la fase regular del Clausura 2018, los mitológicos suman 42 puntos en el sótano y ya superaron las 38 unidades que habían situado al desaparecido UES como el equipo que más puntos había logrado en el último lugar de la acumulada.

Los mitológicos se mantienen en la cuerda floja con la esperanza de salvarse en la última fecha si le ganan al Municipal Limeño. Además, esperan que el Sonsonate empate o tropiece contra el Chalatenango, que también se juega la permanencia en la última fecha.

Si el Dragón gana llegaría a 45 puntos, pero aún así podría no alcanzarle, pues si el Sonsonate vence al Chalatenango, los mitológicos empatarían con los morados y tendrían que ir a un juego de repesca.

La escuadra mitológica ha roto marcas en este apartado, luego que en 2015 el formato de competencia se amplió de 18 a 22 fechas por la inclusión de dos equipos más a la competencia. Anteriormente solo competían 10 equipos bajo el formato de torneos cortos.



LOS REGISTROS DE LOS ÚLTIMOS DESCENDIDOS

A continuación, presentamos los últimos 10 equipos descendidos en la última década de competencia en Liga Mayor:

TEMPORADA EQUIPO PUNTOS

2007-2008 Once Municipal 26

2008-2009 J. Independiente 31

2009-2010 Nejapa 19

2010-2011 Once Municipal 29

2011-2012 Vista Hermosa 25

2012-2013 Once Municipal 25

2013-2014 Firpo 34

2014-2015 Atlético Marte 37

2015-2016 Atlético Marte 33

2016-2017 UES 38