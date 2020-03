El deporte nacional en cuarentena

En cadena nacional el Presidente de la República, Nayib Bukele, declaró cuarentena en todo territorio nacional por 21 días debido a la pandemia del nuevo Corona virus (COVID 19). Esto implica la suspensión de clases a partir de este día así como la conglomeraciones de más de 500 personas, incluyendo eventos deportivos y culturales.

Dentro de los anuncios que emitió el mandatario, se encuentran la restricciones para el tránsito de personas provenientes de otros países. Así, Bukele fue enfático en declarar que hasta la fecha no se reporta ningún caso confirmado de esta enfermedad, pero que en los próximos "días o próximas horas se podría dar algún caso y este Gobierno será el primero en anunciarlo. No vamos a ocultar información. Por el momento, reitero, no hay casos confirmados".

En cuanto a lo deportivo, el Presidente aseguró que están prohibidas "todas las concentraciones de más de 500 personas" lo cual implica eventos deportivos y culturales, entre otros. Por el momento, la primera división se reunirá este jueves a las 11:00 de la mañana en la FESFUT para tomar decisiones acerca de la jornada 12 del Apertura 2020.

"Vamos a convocar mañana 11 a.m a una reunión con los presidentes de la liga. Habrá miembros del comité ejecutivo de la FESFUT para ver qué se puede hacer" , externó Óskar Cruz, presidente de la primera división.

En cuanto a las siguientes categorías, la segunda división anunció que podrían realizar la jornada siempre y cuando no pasen de 500 personas; sin embargo, esta medida está sujeta a lo que pueda anunciar el Comité Ejecutivo de la FESFUT que sostendrá una reunión este jueves. En tanto, dirigentes de la tercera división aseguraron que acatarán la decisión del ente rector debido a la emergencia nacional que pasa el país.

Cabe destacar que el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), anunció esta mañana que está suspendido el acto de inauguración de los juegos estudiantiles que estaban programados para este próximo sábado.