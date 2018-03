El derbi oriental no se jugará en el estadio Juan Francisco Barraza

Lee también

Hugo Carrillo, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), adelantó hoy en el programa Güiri Güir al Aire que el ente rector no avalará al Dragón para que juegue ante el Águila en el estadio Juan Francisco Barraza, ya que aún no se tiene el aval de la alcaldía migueleña para usar dicho escenario deportivo.El dirigente enfatizó que esparaban que los dirigentes del cuadro mitológico presentarán una especie de constancia de la comuna oriental en la que autoricen el uso de las instalaciones, pero esto no ha sucedido."Como FESFUT no podemos avalar que se juegue en el estadio Barraza sin que se tenga el aval de la Alcaldía de San Miguel, donde se establezca que el escenario se pueda utilizar. Les pedimos que nos presentarán esa constancia y hasta ahora no nos han entregado nada", explicó Carrillo.Según el federativo, "la Alcaldía ya estimó que reinagurará el estadio en abril y vamos a ser respetuosos de las actividades que ellos realicen".