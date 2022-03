El desplante de Cristiano Ronaldo que cayó mal en Manchester y los cinco clubes que lo pretenden

Cristiano Ronaldo estalló cuando supo que no iba a ser parte de los convocados de Manchester United para el clásico contra el City el último fin de semana, en el que los rojos cayeron abultadamente por 4 a 1. Al saber que el director técnico Ralf Rangnick decidió prescindir de él, el portugués no solo prefirió no asistir al estadio, sino que se tomó un vuelo a Portugal. ¿Será este el final de la relación entre el astro portugués y el club en el que ganó tanto?

“Ronaldo todavía tenía problemas con los flexores de la cadera el viernes y por eso decidimos reservarlo. Tengo que creer en mi cuerpo médico”, afirmó el entrenador alemán para justificar la ausencia del delantero de Manchester United, que nunca tuvo una buena relación Rangnick, desde la llegada de este como interino luego de la destitución de Ole Gunnar Solskjær.

La relación entre el delantero portugués y el director técnico Ralf Rangnick nunca ha sido buena Marc Atkins - Getty Images Europe

A la ola de rumores se le sumó en las últimas horas, un gesto de la hermana de Cristiano, Katia Aveiro, que le dio me gusta a un comentario en redes sociales que afirmaba que el delantero estaba al 100% y que “no jugó por simples motivos técnicos y tácticos”.

Según el diario inglés The Sun, la relación entre ambos ya está rota y este episodio reavivó la intención de Cristiano Ronaldo de buscar un nuevo destino cuando finalice la temporada, a mediadios de año. De acuerdo con lo consignado por el tabloide inglés, hay cinco opciones interesantes para que el delantero, de 37 años, continúe su carrera.

1) Sporting de Lisboa. Es el club en el que debutó profesionalmente a los 17 años y que le valió la llegada a Manchester City. Su mamá suele postear imágenes de ella mirando partidos del Sporting y en alguna ocasión le dijo a su hijo que antes de morir quería verlo de nuevo vistiendo la casaca verde y blanca.

2) Paris Saint Germain. El sueño de los qataríes es juntar en su equipo nada menos que a Messi con Cristiano Ronaldo. Al primero lo consiguieron el año último. Ante la posible salida de Mbappé, no es descabellado pensar que ello pueda concretarse. El poderío económico del club francés hace que sea difícil competir a la hora de ofrecer un contrato.

3) Real Madrid. A Cristiano Ronaldo siempre le quedó una espina clavada por las formas de su salida del equipo en el que ganó todo. Por eso, un regreso al club merengue siempre es considerado una opción viable.

4) Bayern Munich. La posible salida de Robert Lewandowski, máxima estrella y el mejor pago del plantel, hace que el club alemán sea una buen oportunidad para el portugués. El desafío deportivo no deja dudas: es un club que todos los años es protagonista de todo lo que disputa.

5) Inter de Miami. Es la opción que le depararía -además de un buen contrato, lógicamente- salir de las presiones del primer nivel del fútbol europeo. Su excompañero y amigo David Beckham es el hombre fuerte de este club de la MLS, aunque deportivamente esté lejos de lo que un competidor natural como Cristiano pretende de los equipos en los que juega.