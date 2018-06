El día que James Rodríguez deambuló por los estadios de El Salvador

El Salvador organizó en septiembre de 2006 la Copa Independencia, que serviría como fogueo para las seleciones sub 17 de Colombia, México, Chile y la azul y blanco. Y en ese torneo apareció James Rodríguez, ahora el "10" de los cafeteros en el Mundial de Rusia 2018.

El torneo tuvo varios escenarios: el Ana Mercedes Campos de Sonsonate, Las Delicias de Santa Tecla, el Arturo Simeón Magaña de Ahuachapán, el Gregorio Martínez de Chalatenango y "el Mágico" González de San Salvador. James visitó tres de esos escenarios (Tecla, Chalate y en la capital).

En aquel momento James tenía 15 años y sólo era un jugador más. De hecho, no le fue nada bien en suelo cuscatleco, ya que cayó derrotado 1-0 ante El Salvador, con gol de Ricardo Orellana. "El Chino" fue campeón goleador del torneo con tres goles.









Así lo recuerda Orellana, ahora jugador del FAS: "fue de mis primeros partidos como profesional y me queda la linda experiencia de haber jugado contra él, aunque en ese momento nadie lo conocía".



UNA GENERACIÓN CONTRA JAMES

La azulita, que para ese entonces era comandada por Norberto Huezo, tenía además entre sus filas a Gilberto Baires, Andrés "el Ruso" Flores, Fabricio Alfaro, Diego Cuéllar, Henry Escobar, Diego Chavarría, William Maldonado y Xavi García.



"En ese momento apenas empezábamos a formarnos un camino en el fútbol y con el tiempo te das cuenta que jugaste contra un jugador que hoy es uno de los mejores del mundo", comentó Baires, hoy volante del Santa Tecla de la primera división cuscatleca.







James enfrentó a un grupo de jugadores que prometían mucho y que lograron cosas importantes, pero no clasificaron al Mundial sub 17, ni tampoco al sub 20.



"A mi parecer nos quedamos cortos. Se esperaba mucho de ese proyecto, pero no recibimos el apoyo suficiente", declaró Orellana, al recordar que no lograron clasificar al Mundial en Corea del Sur.



Por el lado contrario, James se fue consolidando en Colombia. Su selección, con él como titular, ganó el clasificatorio suramericano y participó del Mundial de Corea del Sur 2007, en el que jugó tres partidos y su selección llegó a cuartos de final.



Hoy James es una figura mundial, con un recorrido en europa en equipos como Real Madrid y Bayern Múnich, y con la posibilidad de ganar un Mundial de la FIFA.