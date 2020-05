El día que Rafael Burgos enfrentó al Bayern Múnich

Corre el año 214. El zaguero español, Javi Martínez, se le acercó en cancha para preguntarle de qué país era. Es que el zaguero central del club alemán Bayern Múnich, desde 2012 hasta la fecha, está sorprendido por lo bien que habla el castellano el delantero salvadoreño, Rafael Burgos, en ese momento atacante del Gyor húngaro.

"Yo le dije que era de El Salvador y él me preguntó dónde queda El Salvador, a lo que yo respondí, en Centroamérica. Le dije que era de la tierra del Mágico González. He escuchado de él, me dijo", indicó Burgos a este medio, para recordar el día en que tuvo la oportunidad de enfrentar a uno de los mejores equipos de Alemania.

En la cancha, Bayern liquidó por 5-1 al Gyor. Para quitarse un poco el sinsabor de la derrota por una edición más de la Copa Audi. Burgos compartió en la cena postpartido con jugadores del equipo bávaro y su timonel en ese momento, el español, Pep Guardiola.

"Cenamos juntos. Le pedí a Pep que nos hiciéramos una foto. Me dijo que sí, luego me preguntó: ¿de dónde eres, chaval? Hablas bien el español, me dijo. Como jugó en México, sabía dónde estaba El Salvador. Me preguntó que andaba haciendo jugando lejos de El Salvador", contó Burgos, quien explicó que por el patrocinio de Audi al plantel de Gyor, él tenía acceso, en préstamo, a un vehículo de esa marca para transportarse en la ciudad de esa representación.

Después de compartir con el Míster Guardiola, Burgos pudo platicar con el francés Frank Ribery, quien según Burgos, habla español. "A Ribéry le pegué una patada en acción fortuita cuando lo llegué a marcar y a mí me dolió. Era demasiado rápido y fuerte. Ese juego fue en el estadio de ese partido. Recuerdo que estuve en cancha como 20 minutos, porque teníamos que jugar todos. Ese juego contra el Bayern es un punto y a parte. Me van a quedar en mis recuerdos. Jamás nadie me los va a quitar. En ese juego contra Bayern cambié camisa con Javi Martínez", apuntó el delantero cuscatleco en plática con EL GRÁFICO.

Solo unos meses después, Burgos se volvió a encontrar con Javi Martínez, pero esa vez era a escala de selecciones nacionales, en amistoso de 2014, en Washington, entre las selecciones de El Salvador y España.

Martínez fue convocado por Vicente Del Bosque y Burgos fue llamado por Albert Roca, seleccionador del momento. "Ya en can cancha, Martínez se me acerca para decirme que me conocía desde que jugamos en contra en Hungría. Me dijo yo a ti te conozco. Debido a que el estadio estaba lleno de camisas azules le dije que esto era El Salvador. Traté de jugarle la bromita a Javi. En ese juego, Sergio Ramos, zaguero español, me dio su camisa", recuerda Burgos, quien ahora juega para Independiente, de San Vicente.

En Europa

Burgos se fue al fútbol húngaro en 2012 para jugar en el Kecskemeti por un año. No logró acuerdo para seguir en ese plantel y pasó a las filas del Gyor. Militó ahí, también por un año, hasta finales de 2014. En esas oportunidades lo hizo a préstamo por Alianza. Luego de eso se fue al Minessotta United estadounidense en 2015 y luego al Fredrikstad noruego. Luego, en 2016 se fue a la Universidad de San Carlos, de Guatemala. Esas serían sus últimas experiencias en el balompié internacional.