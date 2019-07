El dorsal "7" del Real Madrid será para Hazard

Pese que Eden Hazard fue presentado como jugador del Real Madrid el pasado 13 de junio, el club no le ha asignado el número a su camiseta. Este caso ha pasado en muchas ocasiones en el equipo merengue, que primero espera que la plantilla esté definida para definir los dorsales en las elásticas de sus estrellas.

Sin embargo, en el caso de Hazard, se espera que el fichaje estrella del verano porte el número 7 en su espalda, dorsal que dejó el mítico Cristiano Ronaldo y que llevó la temporada que pasó el atacante Mariano Díaz.

Por el momento, de acuerdo a reportes, el presidente del club, Florentino Pérez, quiere que Mariano finalmente abandoné el club para asignarle el "7" al belga.

Ese número es importante para el madridismo, su último gran portador fue Cristiano Ronaldo, quien se une a una exclusiva lista de jugadores que marcaron un antes y un después en la historia del equipo de Chamartín.

Sin embargo, Hazard se ha caracterizado siempre por portar el dorsal "10", tanto en sus equipos como en su selección. El belga pidió ese número, pero el club se lo negó, debido a que Luka Modrid lo lleva y es uno de los históricos del club.

“He tenido la suerte de poder hablar con Modric a través de Kovacic y de broma le pregunté si me dejaría el número 10... Pero me dijo que no (risas). Así que tengo que buscar otro número, aunque no es lo más importante ahora mismo; lo es jugar con esta camiseta y con este escudo”, dijo Hazard en su presentación.

EL 11 DE BALE...

Otra opción de número es el 11 de Gareth Bale, de quien se rumora, se irá del club en esta temporada. El galés está en la misma posición que Mariano, sin embargo, tanto el club como Hazard quieren que lleve el 7.