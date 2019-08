El estreno goleador del “Turbito”

Dos aciertos del técnico Wilson Gutiérrez, en el duelo contra San Francisco FC, fue el ingreso de Herlbert Soto y Héctor Ramos. Ambos le dieron revoluciones al equipo en ofensiva, cuando los albos se complicaban en el campo.

El volante colombiano, quien apareció por Oscar Cerén, anotó el 5-1, el definitivo de la ida en la ronda preliminar de Liga CONCACAF. Celebrar su primer gol no fue nada fácil. Pese a que marcó gol de buena factura tuvo que esperar unos segundos para que el árbitro central, el línea 2 y el cuarto oficial llegaran a un consenso de validarlo.

Al cierre del encuentro, Soto habló en zona mixta y comentó sus emociones por el triunfo que encamina a los albos a una clasificación a ronda de octavos de final de este torneo internacional.

“Es una bendición poder jugar en este estadio y más con esta gente y espero seguir dando humildemente lo mejor de mí porque lo que necesita Alianza es siempre sumar. No me importa dónde me pongan (volante creativo o extremo derecho), siempre quiero jugar al fútbol y gracias al profesor Gutiérrez me está dando minutos. Hicimos una buena pretemporada y tuvimos juegos seguidos con la Copa Premier pero este equipo tiene buena plantilla”, indicó.