El fin de semana inicia la Liga de Fútbol Playa

Luego de 14 meses, el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) lanzó ayer de manera oficial la Liga de Fútbol Playa 2021, pospuesta del año pasado debido a la pandemia del coronavirus.

En la primera edición de la competencia, participan 20 equipos, 12 masculinos y ocho femeninos, provenientes de la zona costera del país. Los partidos se jugarán todos los fines de semana, cinco cada día. Los equipos se dividirán en zonas, centro occidente y centro oriente.

En la rama femenina los equipos son: Apulo, Universidad de El Salvador (UES), La Pita, San Marcelino, Corral de Mulas, FC El Espino, Atlético Conchagua y La Canoa; en masculino, Apulo, Barra de Santiago, Costa del Sol, UES, La Pita, San Marcelino, Atlético Conchagua, Chirilagua FC, GC El Espino, Isla de Méndez, Isla Rancho Viejo y La Pirraya.

“Luego de 14 meses dando inicio a la Liga de Fútbol Playa de nuestro país. Hace 10 años el fútbol playa tocaba el cielo en Rávena, en 2011. Se suponía que después de eso era de darle continuidad a ese grupo, al proceso, al fútbol playa. Estamos ratificando lo que hace un año prometimos, esta Liga”, destacó el presidente del INDES, Yamil Bukele.

En cuanto al formato, los mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final e ir avanzando a semis y final. El campeón de la rama masculina recibirá un incentivo económico de $3,000 y el equipo femenino $2,000. Adicional a eso, los campeones participarán en el World Winners Cup 2021, en Europa.

En cuanto al financiamiento de la Liga, Bukele explicó que el INDES ha hecho una inversión aproximada de 65 mil dólares, pero con el apoyo de los patrocinadores el costo total ronda los 150 mil. Los equipos han recibido uniformes, implementos y balones.

El funcionario también explicó que los ingresos por taquilla, que costará $3, irán a los equipos de los estadios que sean sede en las jornadas.

La Liga no tiene el apoyo de la FESFUT. Bukele aseguró de este tema que “como ente rector no podemos esperar a que tomen (la federación) las riendas, nuestra labor son los atletas. Me gustaría que la FESFUT estuviera aquí, pero ellos están fuera de la realidad… saben que tienen problemas, pero no los aceptan”.