“El fútbol del Santa Tecla ya decayó”

Pese a haber empatado en casa, con pizarra de 1-1 ante Santa Tecla, el técnico de FAS, Cristiam Álvarez, terminó tranquilo. Valoró que ese resultado fue ante el último subcampeón.

"No estábamos ante un equipo sencillo. Santa Tecla venía de marcar ocho goles en dos juegos. Es un equipo que propone, es el subcampeón y tiene una continuidad. No estábamos ante cualquiera. Queríamos ganar. Tuvimos para ganar, pero no supimos aprovechar”, apuntó el timonel del equipo asociado.

Para el timonel santaneco, su equipo se está conjuntando bien. “Me quedo con ese sabor de boca que me da saber que el equipo está jugando bien. Lo hecho, sobre todo en la primera parte, nos dice que estamos por el camino correcto”, aseguró Álvarez.

Por otra parte, para Álvarez, en el segundo tiempo del partido ante Santa Tecla hubo una mejora de los tecleños y un acomodamiento del equipo de casa. Fue ahí donde del equipo verdiazul aprovechó para sellar el 1-1.

“Hubo de las dos cosas, aunque el fútbol de Santa Tecla fue tirar el pelotazo para que su centrodelantero se apoyara con el jugador que venía rompiendo líneas desde atrás. Si ese es el fútbol de ellos, creo que ya decayó, porque antes tocaba más o será que los hicimos ver mal”, apuntó el entrenador de la representación asociada.

Por ahora, el equipo santaneco tiene cinco puntos en cuatro presentaciones en el Clausura 2018. “Creo que hasta ahora el balance bueno logramos cuatro puntos fuera de casa. No estamos satisfechos por el 1-1 de hoy, pero sí lo estamos por los resultados que hemos sacado fuera de nuestra cancha”, apuntó el estratega.