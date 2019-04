El goleador Jeison Quiñónez definirá este lunes su futuro

El colombiano Jeison Arley Quiñónez, actual goleador de Pasaquina, finalizará contrato con el plantel burrito en el presente torneo liguero y su futuro será a partir de la próxima semana fuera del equipo auriazul.

"Estoy terminando mi contrato, estoy tranquilo, independientemente si quedo campeón goleador o no creo que he hecho un buen trabajo en Pasaquina y solo me queda esperar para saber qué me tiene Dios en el futuro para seguir jugando al fútbol, ya sea acá o fuera de El Salvador", aseguró el atacante cafetero, quien confesó que está dispuesto a escuchar ofertas.

"Ha sido una gran temporada para mí, en lo personal superé mi marca como goleador que era de 18 goles, una marca personal que logré allá por el 2008 en el club Tigres FC (Expreso Rojo) de Colombia, fue mi mejor año porque luego me compró otro club (Atlético Huila) y ahora con Pasaquina he marcado 20 goles (ocho en el Apertura 2018 y 12 en el Clausura 2019)", explicó el ariete cafetero.

Asimismo, reconoció que "existe interés de algunos equipos para que juegue con ellos", a la vez que agradeció al Pasaquina "por la oportunidad que me brindó para jugar acá".

El futbolista colombiano también dijo que "la última palabra la tendrá aquel equipo que ponga más billetes en la mesa. No he firmado nada con nadie, todo ha sido negociación verbal; mi intención es seguir jugando en El Salvador, tengo también una oferta para ir a jugar a mi país en liga mayor, pero con un club que ahora está peleando por (no) descender. La verdad no quiero pasar otro año así, porque he tenido esa experiencia en mi país".

"Deseo llegar a un equipo que pelee por el título nacional, vamos a esperar y si no clasificamos la otra semana espero dejar finiquitado mi nuevo contrato para irme tranquilo a Colombia a descansar y regresar después para la pretemporada", indicó uno de los máximos romperredes en este curso.

ESTUVO CON LESIÓN

Quiñónez no ha jugado con el plantel unionense en las dos últimas jornadas por lesión y el equipo oriental ha sufrido las consecuencias: dos derrotas a manos de FAS (1-0) y ante Águila (0-2), en la fecha anterior, y donde el equipo del técnico José Romero no ha logrado anotar goles.

"A veces hay que tomar la decisión de no jugar, son cosas que pasan, son cosas del oficio y lo importante es recuperarse y estar al 100 por ciento para el próximo partido", destacó el jugador tumaquense de 32 años.

"Es una molestia que he sentido arriba de mi rodilla derecha, entre el cuádriceps y el muslo por lo que he tenido que guardar reposo para recuperarme bien y estar listo en la última fecha donde nos jugaremos nuestra clasificación en Audaz en su cancha", admitió, confirmando su presencia para dicho compromiso.

Este fue uno de los goles de Quiñónez que se hizo viral en redes sociales.