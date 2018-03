El gran objetivo de Alianza para la jornada siete

Lee también

Este sabado se jugarán los primeros cuatro partidos de la jornada siete del torneo Clausura 2017, y los demás encuentros están previsto para el domingo.El primer encuentro de la jornada es Dragón que en el estadio Ramón Flores se medirá contra del Pasaquina, equipos que solo los divide un punto en la tabla general de posiciones, los precios para este partido están entre cinco (general) y diez dólares (sombra).Otro de los encuentros será el de Chalate que recibir a FAS en su estadio, el Gregorio Martínez. El partido está programado para el sábado y a él los norteños llegan con la obligación de ganar y sumar puntos ya que en la presente campaña no ha tenido ninguna victoria, mientras tanto los tigrillos necesitan de los tres puntos para alejarse de la zona de la tabla y de paso cortar la racha de juegos sin victoria. Los precios será cuatro, seis y 10 dólares.Por su parte, Sonsonate recibirá a Universidad de El Salvador en el estadio Ana Mercedes Campos, el sábado, con precios de general $4 y sombra $6.Entre tanto, el invicto que mantienen los albos del Alianza se verá a prueba en la visita que realizarán al Isidro Metapán a partir de las 7.00 p.m. Los precios estarán $5 sol general, $10 sombra, $15 tribuna.Para el domingo, en el estadio Cuscatlán, Águila se medirá frente a Santa Tecla a las 3.00 p.m. A este juego los tecleños llegan con mayor descanso después de no haber jugado ante FAS en la fecha seis, partido que aún no está reprogramado. Los precios para este duelo serán: ?$4 sol general, $4 sol preferente sur (afición de Santa Tecla), $8 sombra norte, $12 tribuna norte, $15 platea, $18 platea VIP.Para cerrar la jornada Municipal Limeño se las verá en contra de Luis Ángel Firpo en el estadio Ramon Flores a las 3.30 p.m. con los siguientes precios: $5 general y $10 sombra.Para el duelo entre limeños y pasaquinenses se realizará preventa para sol General este viernes 10, de 9.00 a.m. a 6.00 p.m. y el sábado 11 desde las 8.00 a.m. a las 12.00 p.m.